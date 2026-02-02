أرسنال يتحرك لحسم صفقة بطل مونديال 2022

- تسعى إدارة أرسنال لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد في الانتقالات الصيفية، لتعزيز خط الهجوم تحت قيادة ميكيل أرتيتا. - توتر العلاقة بين ألفاريز وأتلتيكو مدريد، بجانب تألقه مع الأرجنتين في كأس العالم 2022، يعزز فرص أرسنال في إتمام الصفقة. - أرسنال يخطط للتفاوض مع وكيل ألفاريز، رغم صعوبة إقناعه بالعودة للدوري الإنجليزي بعد تجربته مع مانشستر سيتي، بهدف تعزيز الفريق للمنافسة على الألقاب.

تحركت إدارة نادي أرسنال الإنكليزي خلال الفترة الماضية، من أجل العمل على حسم صفقة نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني جوليان ألفاريز (26 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب حاجة كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا إلى مهاجم قادر على تغيير مجرى المواجهات الصعبة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأحد، أن إدارة نادي أرسنال تُريد استغلال فتور العلاقة، التي تجمع بين جوليان ألفاريز والقائمين على أتلتيكو مدريد في الموسم الجاري، بالإضافة إلى أن صاحب 26 عاماً، يُعد أحد أبرز النجوم، الذين صنعوا الحدث مع منتخب الأرجنتين، عندما نجح بقيادتهم في تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال يعلم حجم صعوبة العمل على إقناع جوليان ألفاريز، بالعودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما لعب في صفوف مانشستر سيتي، قبل أن يرحل إلى أتلتيكو مدريد، الذي يُعاني في الموسم الحالي من حجز مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، الذي أجلس صاحب 26 عاماً على مقاعد البدلاء في العديد من المواجهات بجميع البطولات.

وتابعت أن أرسنال سيحاول خلال الفترة القادمة التواصل مع وكيل أعمال جوليان ألفاريز، من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والاستماع لطلبات النجم الأرجنتيني، وبعدها سيتم العمل مباشرة مع إدارة أتلتيكو مدريد، حتى يتم حسم الصفقة، التي ستكون إحدى أبرز المفاجآت إن حدثت في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي أرسنال الإنكليزي، وضعت جوليان ألفاريز على رأس أولوياتها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تنفيذ طلبات المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، الذي يعمل على إعادة بناء الفريق، من أجل العودة بكل قوة إلى المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية والدولية.