- في عام 2004، فاز نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدون أي خسارة تحت قيادة المدرب أرسين فينغر، وهو إنجاز لم يتكرر منذ ذلك الحين. - في ذلك الوقت، كان العديد من اللاعبين الحاليين في أرسنال مثل بن وايت وغابرييل في مراحلهم الأولى من الحياة أو بدأوا للتو في الانضمام إلى أكاديميات الشباب. - اللاعبون مثل بوكايو ساكا وكاي هافرتز وغابرييل خيسوس بدأوا مسيرتهم الكروية في أكاديميات الأندية، مما يعكس تطورهم إلى نجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حصد نادي أرسنال لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2003-2004 في عهد المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر، واليوم نعود بالتاريخ إلى طرح سؤال مفاده: أين كان لاعبو هذا الجيل يوم رفع تييري هنري وباتريك فييرا والآخرون التاج المحلي؟

البداية مع الطاقم الفني، والمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي كان يومها لاعباً في نادي رينجرز الاسكتلندي، عندما خاض أرسنال آخر مواجهة أمام ليستر سيتي، ليتوج باللقب من دون أي خسارة طوال الموسم تحت مسمى "اللاهزيمة"، ليرحل بعدها إلى ريال سوسييداد في 15 مايو من العام نفسه.

أما الحارس رايا الذي ولد في مدينة برشلونة، فكان يُمارس كرة الصالات هناك، إذ جمع بين حراسة المرمى والهجوم، وهو ما يفسّر مهارته باستخدام قدمه حالياً، بينما كان مواطنه، الحارس الثاني في الغانرز، كيبا أريزابالاغا المولود عام 1994 في أونداروا بإقليم الباسك، يستهل أولى خطواته حين انضمّ إلى أكاديمية الشباب التابعة لأثلتيك بلباو في ليزاما عام 2004، وكان عمره آنذاك عشر سنوات، بينما لم يكن الإنكليزي تومي سيتفورد قد ولد بعد (2006).

وننتقل بعدها إلى أسماء الخط الخلفي، ونبدأ مع الفرنسي ويليام ساليبا الذي باشر لعب كرة القدم في سن السادسة، تحت إشراف والد كيليان مبابي، أي إنّه لم يكن قد دخل رسمياً إلى أجواء هذه اللعبة يوم حقق أرسنال اللقب آخر مرة، بحكم أنّه من مواليد عام 2001، أما الإسباني كريستيان موسكيرا فلم يكن قد ولد بعد، حيث أبصر النور في 27 يونيو/ حزيران 2004، على غرار الظهير مايلز لويس سكيلي من مواليد عام 2006.

وبالتحول إلى قلب الدفاع والظهير الأيسر الإكوادوري بييرو هينكابي، الذي ولد عام 2002، وكان يقطن في مدينة إسمرالداس، أي إنّه لم يكن يعرف بعد معنى كرة القدم، إذ تُشير المصادر إلى أن بداية مسيرته على صعيد البراعم كانت في سن السابعة، أما المدافع البرازيلي غابرييل فقد كان تقريباً في سن السادسة، لكنه لم يكن قد استهل رحلته في عالم المستديرة رسمياً، وفي الغالب كان يمارس اللعبة الشعبية الأولى في شوارع منطقة بيرتوبا في ساو باولو، مع الإشارة إلى أن أول خطوة عملية له كانت بين 13 و14 عاماً حين التحق بصفوف الفئات السنية لنادي أفاي.

من جانبه كان المدافع بن وايت خلال تلك الفترة يبلغ من العمر 6 سنوات (ولد في الثامن من أكتوبر 1997)، وقضى طفولته في مدينة بول التابعة لمقاطعة دورست الإنكليزية، وفي عام 2005 تحديداً حين بلغ السابعة انضمّ إلى أكاديمية نادي ساوثهامبتون، وهو ما تؤكده سجلات شبكة سكاي سبورتس، أما الإيطالي ريكاردو كالافيوري (مواليد 2002) فكان بعمر السنتين في العاصمة روما، على غرار الهولندي يوريان تيمبر (2001) والذي كان يقطن في مدينة أوتريخت.

وبالعبور إلى خط الوسط، نبدأ مع القائد النرويجي مارتن أوديغارد الذي ولد عام 1998، أي كان يبلغ من العمر 5 سنوات في 2004، إذ كان يعيش في مسقط رأسه بدرامن، ويمارس اللعب العفوي كطفل في فناء منزله، وحين لاحظ والده موهبته انضمّ في عام 2005 إلى فريق أكاديمية المدينة درامن سترونغ، وفي الوقت نفسه كان النجم إيبيريتشي إيزي طفلاً بعمر خمس سنوات يركض في أقفاص جنوب لندن الحديدية ويحلم بارتداء قميص المدفعجية الذي يعشقه، ولم يمر سوى عامين حتى رصده كشافو النادي لينضم إلى أكاديمية أرسنال عام 2006 ويبدأ رحلته الطويلة مع كرة القدم، ورغم اضطراره إلى ترك المدفعجية في 2011 عاد في 2025 ليحمل ألوانه ويحقق معه لقب "البريمييرليغ".

أما الإسباني ميكيل ميرينو، فكان عام 2004 طفلاً في الثامنة من عمره يعيش في مدينة بامبلونا الإسبانية، متأثراً بوالده "أنخيل ميرينو" الذي كان لاعباً مُحترفاً، وفي السنة نفسها التي رفع فيها لاعبو المدرب الفرنسي أرسين فينغر لقب الدوري كان متوسط الميدان قد انضمّ إلى صفوف الفئات السنية لنادي أميغ، أما الإنكليزي ديكلان رايس، فقد كان طفلاً بعمر السادسة يلهو حينها في حدائق لندن وملاعب الهواء المحلية من دون أي ارتباط رسمي، قبل أن يلفت أنظار تشلسي في 2006، في حين بدأ البلجيكي لياندرو تروسار ممارسة اللعبة في سنٍ مبكرة جداً في عام 2002 بعمر الثامنة مع فريق لانكلارتزي.

وأخيراً كان كريستيان نورغارد، لاعب خط الوسط الدفاعي، لاعباً في فريق إيسبيرغارد بعدما انطلقت مسيرته وفقاً لموقع ترانسفر ماركت في هايمدال عام 1994، مع العلم أنّه من مواليد سنة 1994. على الصعيد الهجومي، نستهل الحديث بالجناح الإنكليزي بوكايو ساكا، الذي ولد عام 2001 في سبتمبر/ أيلول، أي إنّه لم يكن قد بلغ الثالثة حين توج أرسنال بدوري اللاهزيمة، في حين بدأ ممارسة اللعبة بين عامَي 2006 و2008 مع نادي غرينفورد سيلتيك قبل انضمامه لاحقاً إلى أكاديمية أرسنال، أما الإسباني مارتن زوبيميندي (مواليد 1999)، فلم يكن كذلك قد باشر في ممارسة كرة القدم حينها، حيث كانت انطلاقته الحقيقية في عام 2006 عندما انضمّ إلى نادي أنتيغوكو.

ونستكمل مع الخط الأمامي، إذ كان الإنكليزي نوني مادويكي يبلغ من العمر عامين تقريباً في تلك الحقبة التاريخية لأرسنال، بينما كان الألماني كاي هافرتز على مشارف عامه الخامس يعيش في ألمانيا، إذ بدأ في تلك السن المبكرة جداً ركل الكرة رسمياً مع ناديه المحلي الأول "أليمانيا ماريادورف" بتشجيع كبير من جده، في حين كان غابرييل خيسوس طفلاً في السابعة من عمره يركض حافي القدمين في شوارع الفافيلا بساو باولو، ولم يدخل الفتى البرازيلي منظومة كروية حتى عام 2010 حين انضم إلى نادي الهواة "أنهانغيرا" محارباً ظروف الفقر القاسية، قبل أن تشق أهدافه الغزيرة له طريق النجومية نحو بالميراس ثم أوروبا، أما مواطنه غابرييل مارتينيلي المولود عام 2001، فقد كان لا يزال طفلاً في الثالثة، قبل أن تسنح له فرصة البداية الحقيقية في 2006 مع فريق كرة الصالات في نادي كورينثيانز، بينما يكون الختام مع المهاجم فيكتور غيوكيريس الذي بدأ في عام 2004 بعمر السادسة خطواته الأولى بلعب كرة القدم مجبراً بطلب من والديه في نادي أسبودين-تيلوس المحلي بالسويد، إذ لم يكن الفتى يفضل التدريبات الجماعية حينها.