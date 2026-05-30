أرسنال وغياب التتويج الأوروبي.. انتظار رغم السجل الخالي من الهزيمة

- أضاع أرسنال فرصة ذهبية لإنهاء فترة طويلة من الانتظار للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في نهائي البطولة ببودابست، رغم أدائه الدفاعي القوي طوال الموسم. - خاض أرسنال 240 مباراة في دوري أبطال أوروبا دون تحقيق اللقب، ليصبح ثاني أكثر فريق بعد دينامو كييف الأوكراني في عدد المباريات الأوروبية دون تتويج، رغم وصوله للنهائي لأول مرة منذ 2006. - تميز باريس سان جيرمان بأداء هجومي استثنائي، مسجلاً 45 هدفاً في البطولة، معادلاً الرقم القياسي لبرشلونة في موسم 1999-2000.

فرط أرسنال الإنكليزي بفرصة تاريخية لوضع حد لواحدة من أطول فترات الانتظار في كرة القدم الأوروبية، عندما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بفارق ركلات الترجيح، اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول دايركت السويدي، خاض النادي اللندني 240 مباراة في دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا (المسمى القديم لأبطال أوروبا) عبر تاريخه، لكنه لم ينجح في التتويج باللقب القاري الأغلى. وخاض الفريق ثاني نهائي له في البطولة، السبت، والأول منذ عام 2006، حين خسر أمام برشلونة، بعد أن فرط في تقدمه خلال المباراة النهائية. ومنذ ذلك المشهد الختامي، عانى "المدفعجية" من صعوبة في المنافسة على اللقب الأوروبي، قبل أن يحقق في الموسم الحالي أفضل إنجاز له منذ 2006، بوصوله إلى النهائي، فيما ودع النسخة السابقة من قبل النهائي، حين اصطدم بباريس سان جيرمان أيضاً، وودع البطولة.

وأخفق أرسنال في إنهاء سلسلة طويلة من الإخفاقات القارية، إذ لا يتفوق عليه في عدد المباريات الأوروبية دون تحقيق اللقب سوى نادي دينامو كييف الأوكراني، الذي خاض 264 مباراة من دون تتويج. وبنى أرسنال مسيرته الأوروبية هذا الموسم على الصلابة الدفاعية، إذ لم يستقبل أي هدف من اللعب المفتوح خلال الأدوار الإقصائية. كما تلقت شباكه ستة أهداف فقط في 14 مباراة، بمعدل 0.43 هدف في المباراة الواحدة، وهو الأفضل بين جميع الفرق المشاركة (قبل نهائي بوادبست).

باريس سان جيرمان يتفوق على أرسنال ويحافظ على لقب دوري الأبطال

ويعد أرسنال الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في البطولة هذا الموسم، بينما تلقى باريس سان جيرمان هزيمتين خلال مرحلة الدوري أمام بايرن ميونخ الألماني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي. في المقابل، أنهى باريس سان جيرمان نهائي هذه النسخة بأرقام استثنائية خصوصاً على المستوى الهجومي، بعد أن سجل 45 هدفاً معادلاً أفضل رقم تهديفي في نسخة واحدة من البطولة الذي سجله برشلونة (45 هدفاً) في موسم 1999-2000.