أرسنال في مهمة إبعاد ليفربول عن صراع التتويج بالدوري الإنكليزي

- يشهد ملعب الاتحاد مواجهة قوية بين أرسنال وليفربول، حيث يسعى أرسنال لتعزيز صدارته بفارق 14 نقطة عن ليفربول في الدوري الإنجليزي. - أرسنال يبدو الأقرب للانتصار بفضل استقراره ونتائجه المميزة، حيث حقق 15 انتصاراً وسجل 40 هدفاً، مع دفاع قوي وهجوم فعال. - ليفربول يواجه تحديات كبيرة بغياب محمد صلاح ومشاكل دفاعية، رغم أفضليته التاريخية في المواجهات المباشرة، مما يجعل المباراة تحدياً كبيراً.

يشهد ملعب الاتحاد في لندن، اليوم الخميس، مواجهة قوية في منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنكليزي، في الساعة 23:00 بتوقيت القدس المحتلة، بين أرسنال وضيفه ليفربول، في واحدة من أقوى المباريات في إنكلترا خلال المواسم الأخيرة.

ويملك نادي أرسنال، متصدّر ترتيب جدول الدوري الإنكليزي، فرصة لإبعاد حامل اللقب، ليفربول عن حسابات التتويج؛ ذلك أنه يتقدم بفارق 14 نقطة عن منافسه، وبالتالي فإنّ الانتصار سيضمن له "التخلّص" من واحد من أقوى الفرق في الدوري ويتفادى إمكانية عودته في صراع المنافسة على التتويج. ورغم أن الفارق يبدو مهماً للغاية، فإنّ المباراة ستكون مشتعلة بين الفريقَين، في إطار سعي كل منهما لإثبات قوته، وخصوصاً بوجود الكثير من الأسماء القوية في الفريقَين.

ويبدو أرسنال الأقرب للانتصار، نظراً لأنّ نتائجه أكثر استقراراً في المباريات الأخيرة، وهو فريق متكامل. فدفاعه يقدم مستويات جيّدة، بما أن المدرب ميكيل أرتيتا يعتمد على المجموعة التي تألقت في الموسم الماضي، كذلك استعاد خط الهجوم فاعليّته. وقد سجل الفريق 40 هدفاً واهتزت شباكه في 14 مناسبة، محققاً 15 انتصاراً و3 تعادلات وخسارتين، وهذه الأرقام تضع أرسنال مرشحاً قوياً لحصد اللقب، خصوصاً أنه نجح في خطف انتصارات في العديد المناسبات التي كان يبدو خلالها قريباً من فقدان النقاط، وأصبح الفريق يملك شخصية قوية تساعده على التعامل مع المباريات الصعبة.

كذلك فإنّ أرسنال قوي جداً في ميدانه بالموسم الحالي، ويتصدر ترتيب الفرق على ميدانها، فخلال عشر مباريات خاضها الفريق انتصر في تسع منها وتعادل في لقاء ولم يعرف الخسارة. كذلك ضرب دفاعات منافسيه في 26 مناسبة، وقبل خمسة أهداف فقط، وهي أرقام تثبت أنّ الفريق لا يتسامح مع منافسيه على ملعب الاتحاد في الموسم الحالي. أما أرقام ليفربول، فهي بعيدة جداً عن أرقام منافسه، بما أنّ الفريق حقق 10 انتصارات وتعادل في أربع مباريات وخسر ست مباريات وسجل 32 هدفاً واهتزت شباكه في 28 مناسبة.

ومن الواضح أنّ مشكلة الفريق دفاعية بالأساس، بما أن أرقامه تقرّبه من أرقام الفرق التي تنافس على الهبوط، ولا تسمح له بالمنافسة على اللقب. وأمام هجوم قوي مثل الذي يملكه أرسنال، سيكون من الصعب على "الريدز" حصد الانتصار، خصوصاً أن المباراة الأخيرة أمام فولهام كشفت عن حجم المعاناة دفاعياً بعد أن قبل الفريق هدفاً في الوقت البديل قاده إلى خسارة نقطتَين بالتعادل (2ـ2). ويحتلّ ليفربول المركز السابع في عدد النقاط خارج معقله، إذ حصد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين، وسجل 17 هدفاً وقبل 18 هدفاً.

واعترف قائد ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك بصعوبة المهمة، وقال في تصريح لموقع الفريق الرسمي: "نعلم جميعاً أنهم (أرسنال) لم يُهزموا على أرضهم هذا الموسم، في جميع المسابقات على ما أعتقد. لذا؛ فهو تحدٍّ كبير، وعلينا أن نكون مستعدين لمباراة صعبة. أنا أتطلع إليها بشوق، وأعتقد أن على الجميع أن يكونوا كذلك. إنها الطريقة الوحيدة لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية هناك. لا يوجد سبب لعدم الشعور بالحماسة، في رأيي. إنها فرصة أخرى".

ورغم أفضلية ليفربول خلال آخر 10 مواجهات مباشرة مع أرسنال، إذ حصد أربعة انتصارات مقابل فوزين لمنافسه، ولكن المعطيات التاريخية تفقد قيمتها في مواجهة الليلة، ذلك أن أرسنال تألق على نحوٍ لافتٍ وهو يقدم مستويات جيّدة منذ بداية الموسم، كذلك فإنه لم يعرف غير الانتصارات في آخر سبع مباريات توالياً في كل المسابقات، وهو ما يؤكد تألق الفريق، بينما لم يعرف ليفربول الهزائم في آخر تسع مباريات في كل المسابقات بأربعة انتصارات وخمسة تعادلات، وفي غياب نجمه المصري محمد صلاح سيكون من الصعب على "الريدز" إيقاف تألق "المدفعجية" والحد من خطورتهم، وبالتالي قد يقضي أرسنال نهائياً على آمال ليفربول في المحافظة على اللقب، ويعوض خسارته ذهاباً، رغم العرض الذي قدمه الفريق وتقديمه مستوى جيداً.