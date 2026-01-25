أرسنال حرم من ركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد.. الشريف يوضح بالدليل

شهدت قمة الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر يونايتد ومضيفه أرسنال على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، حالتين مثيرتين للجدل كانتا كفيلتين في تغيير النتيجة بعد فوز الشياطين الحمر على أصحاب الدار بنتيجة 3-2، فما رأي الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف حول ذلك؟

وعن اللقطة الأولى، قال الحكم المونديال السابق: "مباراة أرسنال وماشستر يونيتد، الحالة الأولى في الدقيقة الخمسين، هجمة لصالح فريق يونايتد، تصل فيها الكرة إلى باتريك دورغو الذي يمرر الكرة إلى برونو فيرنانديز الذي يعيدها بدوره إلى دورغو مرة أخرى. طبعاً ارتفعت الكرة بعد اصطدامها بالأرض إلى الأعلى، فيحصل دورغو على الكرة بعدما مد قدمه وساقه اليسرى في الهواء، حينها تصطدم الكرة بركبته وتتابع مسارها باتجاه جسمه فترتطم بأعلى الفخذ الأيسر من دون أن تلمس الكرة اليد التي تحرّكت إلى خلف الجسم، في لحظة من لحظاتها، لكن الكرة مرّت أمام اليد ولم تلامسها حيث استمرت حركة الكرة بشكلٍ إنسيابي دون أي تغيير، وبالتالي لا وجود للمسة يد. بعد ذلك طبعاً تهيأت الكرة إلى لاعب يونايتد رقم 13 دورغو وسدد الكرة بيسراه مسجلاً هدفاً ثانياً لفريقه. قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب الهدف، لا وجود للمسة يد وقرار الحكم كان صحيحاً".

وحول اللقطة الثانية التي شهدت مطالبات أصحاب الدار بركلة جزاء، قال الشريف: "الحالة الثانية في الدقيقة الواحدة والسبعين، هجمة لصالح فريق أرسنال تصل فيها الكرة إلى أعتاب منطقة الجزاء باتجاه لاعب أرسنال مايكل ميرينو الذي سدد الكرة بيسراه باتجاه المرمى، وتحرّك إليه في تلك اللحظة من مسافة بعيدة هاري ماغواير، لاعب يونايتد، الذي قام بعملية ارتماءٍ في محاولة لصد الكرة، لتلمس يده اليمنى وهي في الهواء".

وختم الخبير التحكيمي حديثه: "طبعاً هاري ماغواير هنا كان بعيداً عن المنافسة على الكرة، وقام بعملية قفز في الهواء في محاولة للتصدي للكرة، بهذه الحالة، شكل حاجزاً أمام مرور الكرة، وبالتالي كان يستوجب احتساب مخالفة لمسة يد وضربة جزاء بطبيعة الحال بما أنّ المخالفة حصلت داخل منطقة الجزاء، هذه اليد اليمنى التي لمست فيها الكرة ليست يداً داعمة، لأن عدم وجود منافسة حقيقية من قبل هاري ماغواير، إنّما قام من مسافة بعيدة بتقليص المسافة، فقفز في الهواء في محاولة لصد الكرة التي ذهبت باتجاه يده المتحركة، ما يعني أن قرار الحكم لم يكن صحيحاً".