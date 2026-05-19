- تُوِّج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2003-2004، بعد تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث، مما حسم الصدارة لصالحه بفارق النقاط. - يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي أعاد بناء الفريق ليصبح منافسًا قويًا، محققًا توازنًا بين الدفاع والهجوم. - يفتح هذا اللقب صفحة جديدة لأرسنال، مؤكدًا عودته إلى القمة، مع تطلعه للفوز بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

تُوِّج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2003-2004 في عهد المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر، ليعود الفريق اللندني إلى منصة البطل بعد غياب طويل ومحاولات كثيرة للصعود مجدداً إلى قمة "البرمييرليغ".

وجاء تتويج المدفعجية رسمياً بعدما الاستفادة من تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث بهدفٍ لمثله اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة من البطولة، ما حسم صراع الصدارة نهائياً قبل نهاية الموسم، وذلك بسبب فارق النقاط بين الطرفين.

ويمتلك أرسنال صاحب المركز الأول 82 نقطة، مقابل 78 نقطة لمانشستر سيتي قبل أسبوع واحدٍ على نهاية المسابقة رسمياً، لكنه ضمن اللقب رسمياً بفضل تفوقه في سباق طويل شهد منافسة قوية حتى المراحل الأخيرة من الدوري، خاصة بعدما كان السيتي قد أحيا آماله بالتاج حين انتصر على منافسه المباشر قبل فترة بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة مشروع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي نجح خلال المواسم الماضية في إعادة بناء الفريق ورفعه إلى مستوى المنافسة على اللقب من جديد، بعد عمل تدريجي على الاستقرار الفني والتكتيكي، إذ قدّم الفريق موسماً متوازناً على مستوى الأداء، جمع فيه بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.

وبهذا اللقب، يفتح أرسنال صفحة جديدة في تاريخه الحديث، ويؤكد استعادة مكانته بين كبار الدوري الإنكليزي الممتاز بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج، وهو الذي يُمني النفس نهاية الشهر الحالي (30 مايو/ أيار الجاري)، أن يحصد تاجه الأول في دوري أبطال أوروبا، حين يخوض النهائي الكبير أمام حامل اللقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.