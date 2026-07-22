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أردوغان يدخل على خط مفاوضات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش

بعيدا عن الملاعب
إسطنبول

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
22 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 23:27 (توقيت القدس)
صلاح خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم، 7 يوليو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
صلاح خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم، 7 يوليو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
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- تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً في صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش، مما قد يساهم في تجاوز العقبات المالية الكبيرة المرتبطة بالصفقة.
- إدارة بشكتاش تسعى لتحقيق الألقاب القارية بدعم حكومي غير مباشر، حيث يُعتبر محمد صلاح العنصر الأساسي في المشروع القادم للنادي.
- من المتوقع أن يصل محمد صلاح إلى إسطنبول قريباً لوضع اللمسات الأخيرة على عقده، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ الدوري التركي الممتاز، بفضل قيمته التسويقية الكبيرة.

تواصل جماهير نادي بشكتاش التركي ضغطها على الإدارة من أجل حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح (34 عاماً)، الذي رحل عن ليفربول الإنكليزي في نهاية الموسم الماضي، رغم أن رئيس الفريق التركي سردال أدالي أكد في حديث بوقت سابق أن وكيل أعمال قائد منتخب "الفراعنة" طلب نسبة كبيرة حتى ينتقل، ما عثر المفاوضات.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل بشكل شخصي، بعدما أصبح يتابع تفاصيل الصفقة مع النجم المصري محمد صلاح، حتى أنه تواصل مع رئيس نادي بشكتاش سردال أدالي، وقام بالسؤال عن جميع التفاصيل حول قائد منتخب "الفراعنة"، الذي أصبح قريباً من هذا الفريق.

ويعتقد مسؤولو نادي بشكتاش أن الدعم الحكومي غير المباشر المقدم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يمهد الطريق من أجل تجاوز العقبات المالية الضخمة التي تتطلبها صفقة بهذا الحجم، لأن إدارة الفريق لا تريد الاكتفاء والسعي فقط خلف الألقاب المحلية فقط، بل يأمل في الدخول بشكل مباشر في تحقيق الألقاب القارية.

صلاح على ملعب أتلانتا أمام الأرجنتين، 7 يوليو 2026 (جوزيه بريتون/Getty)
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وأكدت الصحيفة التركية أن محمد صلاح سيكون في مدينة إسطنبول التركية خلال الساعات القادمة حتى يضع اللمسات الأخيرة على عقده مع نادي بشكتاش، الذي تستعد إدارته لإبرام أكبر عملية انتقال في تاريخ الدوري التركي الممتاز، وبخاصة أن الحكومة التركية ستعمل على دعم الفريق بالأموال، كون صاحب الـ34 عاماً يمتلك قيمة تسويقية كبيرة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الإدارة والجهاز الفني لنادي بشكتاش التركي قامت بالتحدث مع النجم المصري محمد صلاح من أجل الحديث عن تفاصيل الخطة التكتيكية الخاصة للفريق في الموسم القادم، بالإضافة إلى دور قائد منتخب "الفراعنة" في خط الهجوم، باعتباره العنصر الأساسي الذي يتمحور حوله المشروع القادم لبطل الدوري التركي الممتاز السابق.

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