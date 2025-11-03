أردا غولر يُجبر ريال مدريد على دفع الأموال والسبب الحضور المُميز

وضع تألق النجم التركي، أردا غولر (20 عاماً)، إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في موقف صعب للغاية، بعدما أصبحت مجبرة على دفع الأموال لفريق فنربخشة التركي، بسبب العقود التي جرى التوقيع عليها، في سوق الانتقالات الصيفية عام 2023.

وكشفت صحيفة فانتيك التركية، أمس الأحد، أنّ العقد الذي وقّعه نادي ريال مدريد مع فنربخشة، من أجل انتقال أردا غولر إلى الفريق الملكي في صيف 2023، ينص على دفع الأموال في حال خوض صاحب العشرين عاماً عدداً معيناً من المواجهات في جميع البطولات، ما يعني حالياً أن الفريق التركي سيحصل على مليوني يورو، بسبب مشاركة الموهبة الشابة في مباراته الخامسة والسبعين ضد فالنسيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتابعت أن ريال مدريد دفع بالفعل أربعة ملايين يورو لنادي فنربخشة، عند وصول أردا غولر إلى 25 و50 مباراة، وهذه المكافآت الضخمة جرى تضمينها ضمن صفقة رحيل صاحب العشرين عاماً في صيف 2023، الأمر الذي سيجعل الفريق الملكي مُضطراً إلى دفع الأموال، حتى وصول الموهبة التركية إلى مباراته 100 و125 مع الفريق الملكي في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية.

وأوضحت أن ريال مدريد حسم صفقة أرادا غولر في صيف عام 2023، مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول فنربخشة على مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين يورو، وحصل حتى الآن على ستة ملايين، وبقيت لديه أربعة ملايين يورو، سينالها دون شك خلال الفترة المقبلة، لأنّ صاحب العشرين عاماً بات أحد أعضاء التشكيلة الأساسية للمدرب تشابي ألونسو، بالإضافة إلى أن العقد ينصل على حصول فنربخشة على 20% من أي مبلغ مالي، في حال قرر الفريق الملكي بيع عقد نجمه مستقبلاً.

وختمت بالإشارة إلى أن إدارة ريال مدريد سعيدة بالمستويات الرائعة، التي يقدمها النجم التركي، أردا غولر، هذا الموسم، بعدما عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، تحت ولاية المدرب الإيطالي السابق، كارلو أنشيلوتي، الذي كان يضعه على مقاعد البدلاء، إلّا أن كل شيء تغير الآن، بعدما قرّر المدير الفني الحالي، تشابي ألونسو، الاعتماد على صاحب العشرين عاماً، الذي شكّل ثنائياً خطيراً رفقة المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي.