أردا غولر في أزمة... من الخروج في المونديال إلى ضحية في مدريد

- يواجه النجم التركي أردا غولر أزمة حقيقية بعد خروجه من كأس العالم 2026، حيث يواجه صعوبة في المشاركة بشكل أساسي مع ريال مدريد بسبب التعاقد مع برناردو سيلفا. - المدرب الجديد جوزيه مورينيو يفضل لاعبين ذوي خبرة كبيرة مثل برناردو سيلفا، مما يضع غولر في موقف صعب في تشكيلة الفريق للموسم 2026-2027. - رغم تألقه في الموسم الماضي، يبدو أن غولر لن يكون له مكان في خط وسط ريال مدريد، مما يثير التساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

دخل النجم التركي، أردا غولر (21 سنة)، في أزمة حقيقية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، إذ بعد خروجه من بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب تركيا بعد الخسارة في أول مباراتين له في المجموعة الرابعة من دور المجموعات، سيكون أمام معضلة المشاركة بشكل أساسي مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة كادينا سير الإسبانية، السبت، بأن أردا غولر هو أبرز ضحية في خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني بعد التعاقد مع النجم البرتغالي، برناردو سيلفا، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، لأن النجم التركي ربما لن يجد له مكاناً بعد ذلك في تشكيلة المدرب الجديد البرتغالي، جوزيه مورينيو، الذي سيُفضل بنسبة كبيرة برناردو سيلفا في خط الوسط على غولر.

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ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية فإن مورينيو يريد لاعبين نجوماً من الصف الأول وأصحاب خبرة كبيرة في الملاعب، من أجل عودة النادي الملكي في الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية من جديد، خصوصاً بعد إنهاء موسمين متتاليين من دون ألقاب أمام نادي برشلونة غريمه الذي حقق لقب الدوري في موسمين متتاليين.

وظهر أردا غولر بمستوى مُميز مع نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي، وبات من أبرز ركائز تشكيلة النادي الملكي، مع المدربين الإسبانيين، تشابي ألونسو، ثم ألفارو أربيلوا، ولكن بحسب المعطيات الحالية يبدو أن مورينيو سيرتكز في خط الوسط على مثلث برناردو سيلفا وتشاوميني والصفقة المتوقع اكتمالها قريباً، الأرجنتيني، إنزو فيرنانديز، وبالتالي فإن النجم التركي لن يكون له مكان في التشكيلة الأساسية في موسم 2026-2027، فهل يرحل عن الفريق؟