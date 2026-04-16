أردا غولر.. إبداع مع ريال مدريد رغم الإقصاء من الأبطال

أبدع نجم خط الوسط التركي، أردا غولر (21 سنة)، مع فريقه ريال مدريد الإسباني في مواجهة بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. ورغم الإقصاء، إلا أنه كان علامة فارقة على أرض الملعب بمستوى استثنائي برهن على تطور كبير في مستواه الفني.

وبدأ أردا غولر المواجهة بواحد من أسرع الأهداف في دوري الأبطال بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المواجهة، إذ استغل خطأً كارثياً من حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، وسدد الكرة على الطائر، مصيباً الشباك مباشرةً بتسديدة قوية ودقيقة، ليمنح النادي الملكي تقدماً سريعاً في المواجهة التي كان يحتاج فيها الفريق لتسجيل هدفين من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتابع النجم التركي الشاب إبداعه في المواجهة، عندما سدد ركلة حرة في الدقيقة الـ29 من المواجهة بطريقة أكثر من رائعة، هزت شباك الحارس مانويل نوير، ومنحت ريال مدريد التقدم مجدداً في المواجهة (2-1)، وهي المرة الأولى التي يُسجل فيها غولر هدفين مع النادي الملكي في مباراة واحدة، ليؤكد تطور مستواه الفني ونجاحه الكبير مع المدرب ألفارو أربيلوا.

في المقابل، كان لغولر أيضاً في المواجهة لمسات مؤثرة، إن عبر تمريرات مفتاحية لزملائه في خط الهجوم، أو تمريرات تبدأ الهجمات من الخلف بكل سلاسة وتحت الضغط. وواحدة من هذه التمريرات كانت الكرة التي وصلت إلى فينيسيوس جونيور الذي انطلق بها بسرعة نحو منطقة الجزاء، ثم مررها إلى مبابي داخل منطقة الجزاء الذي سجل الهدف الثالث للنادي الملكي.

ومن شدة حماسة أردا غولر الذي غادر أرض الملعب في الدقيقة الـ90، دخل إلى أرض الملعب بعد نهاية المواجهة بخسارة ريال مدريد (4-3) والإقصاء من دوري أبطال أوروبا، معترضاً على حكم المباراة بطريقة عنيفة، الأمر الذي دفع الحكم إلى رفع البطاقة الصفراء الثانية في وجهه ثم الحمراء، وهي البطاقة التي خفضت تقييمه العام في المباراة من 9 إلى 7.7 وفقاً لموقع "سوفا سكور" المختص.

ووفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص، خاض غولر هذا الموسم 49 مباراة مع فريق ريال مدريد، سجل ستة أهداف وصنع 13 هدفاً، وتطور مستواه الفني كثيراً في الموسم الحالي، وبات من بين أبرز نجوم خط وسط النادي الملكي حالياً، فهو ظهر بنجومية كبيرة مع المدرب السابق، الإسباني تشابي ألونسو، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني الحالي، ألفارو أربيلوا.