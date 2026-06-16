- قطع ثلاثة مشجعين أرجنتينيين مسافة 17 ألف كيلومتر بالدراجات الهوائية عبر 17 دولة لدعم منتخبهم في كأس العالم 2026، واستغرقت رحلتهم تسعة أشهر ونصف من غوالغوايتشو إلى كانساس سيتي. - واجه المشجعون تحديات عديدة، منها التضاريس الجبلية في بوليفيا وبيرو، وانفجار قنبلة في كولومبيا، واضطرارهم لركوب حافلة في الإكوادور بسبب مخاطر أمنية. - رغم لقاءاتهم مع مسؤولي المنتخب الأرجنتيني، لا يزال المشجعون يأملون في لقاء نجمهم المفضل ليونيل ميسي، ويعتبرون ذلك تتويجًا لرحلتهم.

قطع ثلاثة مشجعين لمنتخب الأرجنتين (الألبيسيليستي) مسافة 17 ألف كيلومتر بالدراجات الهوائية، عابرين 17 دولة، لتشجيع فريقهم في كأس العالم 2026، وبعد وصولهم، يحلمون الآن بلقاء نجمهم المفضل، ليونيل ميسي (38 عاماً). وبحسب تقرير صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين، فقد استغرق هؤلاء الشبان تسعة أشهر ونصف لإنهاء الرحلة التي امتدت من غوالغوايتشو، المدينة الأرجنتينية الواقعة على بُعد 230 كيلومتراً شمال بوينس آيرس، إلى مدينة كانساس سيتي الأميركية.

وغادر ميغيل، الأكبر سناً (56 عاماً)، وفيسنتي، الأصغر (29 عاماً)، ويامادو (49 عاماً)، مسقط رأسهم غوالغوايتشو، في 16 أغسطس/آب 2025، وكانت وجهتهم مدينة كانساس سيتي لحضور مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم، المقررة فجر الأربعاء (الساعة 4 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة). وحول هذا قال فيسنتي: "نعلم أننا مجانين. أخبرتنا عائلاتنا وأصدقاؤنا بذلك. وكذلك وصفنا الناس الذين التقينا بهم على طول الطريق بالجنون".

واضطر الدراجون الثلاثة إلى ترك وظائفهم واستخدام مدخراتهم من أجل هذه الرحلة، إذ وصلوا إلى مدينة كانساس سيتي في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، وفي اليوم التالي، استقبل رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، ميغيل وفيسنتي وياماندوي في معسكر تدريب المنتخب، وأتيحت لهم فرصة التحدث مع المدرب ليونيل سكالوني ومساعديه: والتر صامويل، وروبرتو أيالا، وبابلو أيمار.

لكنهم لم يفقدوا الأمل في لقاء نجمهم المفضل، ليونيل ميسي حتى أنهم تواصلوا مع كون أغويرو لمحاولة تحقيق ذلك، وعن هذا قال فيسنتي، أحد المشجعين الثلاثة: "سيكون ذلك بمثابة تتويج لكل شيء. نأمل أن نراه. لم يتسنَّ لنا ذلك بعد، لكننا لم نفقد الأمل". وجاءت الفكرة الأصلية لهذا التحدي الجريء من ميغيل، الذي كان قد سافر مع صديق آخر من مدريد إلى قطر عام 2022، ولم يخيب أمله، إذ فازت الأرجنتين بكأس العالم بعد ترقب دام 36 عاماً، بينما ينتظر الأصدقاء الثلاثة معرفة ما إذا كانت الأرجنتين ستحتفظ بكأسها.

بعيدا عن الملاعب أسعار جنونية لمواقف الملاعب في كأس العالم 2026

وواجه المشجعون العديد من المشاكل في طريقهم، من بينها الارتفاعات الشاهقة للجبال في بوليفيا وبيرو، بينما انفجرت قنبلة على بُعد 20 كيلومتراً من طريقهم في كولومبيا، ليضطروا للتوقف، وقضاء الليلة في فندق، ثم الانطلاق مجدّداً في اليوم التالي. وفي الإكوادور، قُتل مدنيون على الطريق الذي كانوا يسيرون عليه، لتجبرهم السفارة الأرجنتينية على ركوب حافلة لمغادرة تلك المنطقة الخطرة.