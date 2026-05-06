- قاد ميكيل أرتيتا أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 لأول مرة في مسيرته التدريبية، بعد فوزهم على أتلتيكو مدريد بمجموع 2-1، بفضل هدف ساكا الحاسم وتبديلات أرتيتا المثالية. - أرسنال لم يخسر أي مباراة في البطولة حتى الآن، حيث فاز في 11 من أصل 14 مباراة، ويملك فرصة تاريخية للتتويج باللقب دون خسارة إذا فاز في النهائي ضد الفائز من باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ. - أرتيتا حقق أرقامًا أفضل من موسم فينغر 2005-2006، حيث يتصدر البريميرليغ ويخوض نهائي دوري الأبطال، مما يجعله مرشحًا لدخول قائمة أعظم مدربي أرسنال.

قدم مدرب نادي أرسنال الإنكليزي، الإسباني، ميكيل أرتيتا (44 سنة)، مباراة متكاملة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في مسيرته التدريبية منذ أن استلم مهمة تدريب فريق المدفعجية في عام 2019.

وحسم نادي أرسنال الإنكليزي تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1) إثر الفوز إياباً في ملعب الإمارات بهدف نظيف، ويعود الفضل إلى جانب هدف ساكا الحاسم، لعمل أرتيتا التدريبي المُميز، الذي قاد المواجهة بكل تفاصيلها من الألف إلى الياء من دون أي خطأ، وبتبديلات مثالية حافظت على تفوق المدفعجية بالهدف الحاسم الذي سُجل في الدقيقة 45 من المواجهة.

نهائي أبطال أوروبا من دون خسارة

وصل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من دون أي خسارة، في إنجاز يُحسب للمدرب ميكيل أرتيتا، فالنادي اللندني خاض 14 مباراة حتى الآن في نسخة الأبطال موسم 2025-2026، فاز في 11 مباراة (ثمانٍ منها في مرحلة الدوري)، على كل من أتلتيك بلباو الإسباني، أولمبياكوس اليوناني، أتلتيكو مدريد الإسباني، سلافيا براغ التشيكي، بايرن ميونخ الألماني، كلوب بروج البلجيكي، إنتر ميلان الإيطالي، وكايرات الكازاخستاني، ثم في دور الـ16 فاز على باير ليفركوزن، وفي الدور ربع النهائي فاز على سبورتينغ لشبونة، وأخيراً في الدور نصف النهائي فاز على أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما تعادل في ثلاث مباريات ضد كل من باير ليفركوزن وسبورتينغ لشبونة وأتلتيكو مدريد.

ويملك نادي أرسنال مع المدرب أرتيتا فرصة تاريخية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا من دون أي خسارة، في حالة الفوز في المباراة النهائية أمام الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، إذ حينها سيكون النادي اللندني قد لعب 15 مباراة كاملة من دون أي خسارة في واحدة من أصعب بطولات كرة القدم في العالم.

أرقام أفضل من موسم فينغر 2006

بعد تأهل أرتيتا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، يبدو أن المدرب الإسباني حقق أرقاماً أفضل من فريق المدرب الفرنسي التاريخي لنادي المدفعجية، آرسين فينغر، إذ إن موسم 2005-2006 هو الموسم الوحيد الذي شهد وصول أرسنال إلى نهائي دوري الأبطال في تاريخه، وبقي هذا الإنجاز مُسجلاً باسم فينغر حتى تاريخ الخامس من شهر مايو/أيار عام 2026، لأنه أمسى مُسجلاً باسم المدرب الإسباني حالياً.

ففي موسم 2005-2006، الذي شهد وصول أرسنال لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كان حينها أرسنال يحتل المركز الرابع في الترتيب وأنهى الموسم في هذا المركز برصيد 67 نقطة، بينما الفريق حالياً مع أرتيتا يُنافس على بطولتين ثقيلتين، إذ يتصدر البريميرليغ برصيد 76 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي قبل ثلاث جولات من الختام، كما أنه يخوض نهائي دوري الأبطال في نهاية هذا الشهر، وبالتالي أرتيتا تفوق على فينغر في موسم طويل، ولو تُوج باللقبين في نهاية موسم 2025-2026، سيدخل المدرب الإسباني التاريخ من أوسع الأبواب ويُصبح ضمن قائمة أعظم مدربي النادي اللندني تاريخياً.