استعان مدرب نادي أرسنال الإنكليزي، ميكيل أرتيتا (43 عاماً)، بالانضباط العسكري عبر طياري سلاح الجو الملكي، في خطوة جديدة تكشف عن عقلية المدرب الإسباني الباحث دائماً عن طرق مبتكرة لتطوير فريقه. وواصل المدير الفني للنادي اللندني اعتماد أساليب غير تقليدية لتعزيز ثقافة التواصل والانضباط داخل غرفة الملابس، مقتنعاً بأن التفاصيل الصغيرة قادرة على صنع الفارق في سباق البطولات.

وكشف أرتيتا عن خطته بدعوة مجموعة من الطيارين المقاتلين البريطانيين إلى مركز تدريبات الفريق، من أجل تحليل طريقة تبادل المعلومات بين اللاعبين والجهاز الفني، وفقاً لما نشرته صحيفة تليغراف البريطانية، الاثنين. ويرى المدرب أن تجربة سلاح الجو، حيث قد تعني كلمة واحدة إنقاذ حياة أو خسارتها، قادرة على إلهام لاعبيه باستخدام لغة أكثر وضوحاً ودقة في الميدان، بعيداً عن كل ما ليست له فائدة على الفريق ونتائجه. وأكد المدرب الإسباني في تصريحات خلال قمة للقيادة والتطوير في لندن أن التواصل محور الأداء الناجح، وقال: "قد أستيقظ وأشعر بأن طريقتنا في الحديث داخل الفريق لا ترضيني. أسأل نفسي: كيف يتواصل الأفضل في العالم؟ حينها أفكر في الطيارين المقاتلين، لأن حياتهم تعتمد على سرعة الرسالة ودقتها".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها أرتيتا إلى أفكار غير مألوفة، فقد استعان سابقاً بلصوص محترفين خلال مأدبة عشاء، كي يلقّن لاعبيه درساً في ضرورة البقاء متيقظين دائماً. كذلك استخدم رسوماً ورموزاً عاطفية في محاضراته، وعزف نشيد "لن تسير وحدك أبداً" في التدريبات قبل مواجهة ليفربول لتعويد لاعبيه الأجواء الصاخبة في ملعب آنفيلد. وترتبط أفكار أرتيتا أيضاً بعلاقته الوثيقة بمدرب كرة السلة الأميركي، الشهير ستيف كير، إذ يتبادلان التجارب مع مجموعة من المدربين الدوليين في رياضات مختلفة، من بينها الرغبي وكرة القدم الأميركية.

ويبدو أن أرتيتا لا يرى حدوداً بين الرياضة والانضباط، أو حتى التجارب التقنية في سباقات السيارات السريعة، بل يعتبرها جميعاً مصادر إلهام تساعده على تطوير أرسنال. وبينما يواصل الفريق رحلته في الدوري الممتاز ودوري الأبطال، يصر المدرب الإسباني على أن الانضباط والوضوح هما السلاحان اللذان سيمنحان "المدفعجية" أفضلية في صراعهم على الألقاب.