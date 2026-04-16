- حقق أرسنال إنجازاً تاريخياً بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، بعد تعادله مع سبورتينغ لشبونة، ليواجه أتلتيكو مدريد. - تأهل أرسنال يعكس تطور الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا، الذي أعاد النادي إلى المنافسة القارية بعد سنوات من الغياب، مؤكداً استمرارية المشروع الأوروبي. - تاريخياً، لم يصل أرسنال لنصف النهائي كثيراً، حيث فعلها مرتين قبل 2025، مما يجعل هذا الإنجاز خطوة مفصلية في مسار النادي القاري.

حقق نادي أرسنال الإنكليزي إنجازاً تاريخياً غير مسبوق اليوم الأربعاء، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، وذلك عقب تعادله السلبي أمام سبورتينغ لشبونة في إياب ربع النهائي على ملعب الإمارات، ليضرب موعداً مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي كان قد أطاح بمواطنه برشلونة في الدور عينه.

ودخل الفريق اللندني المواجهة بأفضلية الفوز ذهاباً بهدف من دون رد، حمل توقيع الألماني كاي هافيرتس، وهو الهدف الذي صنع الفارق في مجموع المباراتين، ومنح "المدفعجية" بطاقة العبور رغم غياب الأهداف في لقاء الإياب، ونجح أرسنال في إدارة المباراة بواقعية كبيرة، محافظاً على تقدمه دون مغامرة، في مواجهة خصم حاول العودة حتى الدقائق الأخيرة، لكنه لم ينجح في اختراق الدفاع المنظم لأصحاب الأرض، وحارس المرمى الإسباني ديفيد رايا.

ويكتسب هذا التأهل أهمية خاصة، كونه الأول في تاريخ النادي الذي يشهد بلوغه الدور نصف النهائي في موسمين متتاليين، وهو ما يعكس حجم التطور الذي طرأ على الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي نجح في إعادة أرسنال إلى واجهة المنافسة القارية بعد سنوات من الغياب والتذبذب.

وكان أرسنال قد بصم على عودة قوية في الموسم الماضي (2024-2025)، عندما شق طريقه إلى نصف النهائي بعد إقصاء ريال مدريد في ربع النهائي، قبل أن تتوقف رحلته في المربع الذهبي عقب الخروج أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، أما هذا الموسم، فقد أكد الفريق استمرارية مشروعه الأوروبي، ليثبت أن ما تحقق لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل تراكمي واضح.

ولم ينجح أرسنال تاريخياً في بلوغ نصف النهائي في مناسبات كثيرة، إذ فعلها مرتين قبل عامي 2025 و2026، وكان ذلك في موسم 2005-2006 عندما وصل إلى النهائي تحت قيادة المدير الفني آرسين فينغر، قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني، ثم في موسم 2008-2009 حين خرج على يد مانشستر يونايتد، ما يجعل هذا الإنجاز الجديد خطوة مفصلية في مسار النادي القاري.