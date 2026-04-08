أربيلوا يورط ريال مدريد أمام بايرن ميونخ: خيارات خاطئة ودفاع يُعاني

- تعرض ريال مدريد لهزيمة مؤلمة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب خيارات المدرب ألفارو أربيلوا الخاطئة، مما أثر على أداء الفريق في الشوط الأول. - استغل بايرن ميونخ الأخطاء الدفاعية لريال مدريد، حيث تأخر أربيلوا في إجراء التغييرات المناسبة، مما سمح للعملاق البافاري بالسيطرة على المباراة حتى الدقيقة 63. - قام أربيلوا بتصحيح بعض الأخطاء بإدخال إيدير ميليتاو وإبراهيم دياز، مما ساهم في تحسين الأداء وتسجيل هدف تقليص الفارق، مع تطلع الجماهير لتدارك الأخطاء في مباراة الإياب.

تسبب المدرب ألفارو أربيلوا (43 عاماً)، بورطة لناديه ريال مدريد، الذي تجرع مرارة الهزيمة أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهر نجوم ريال مدريد في الشوط الأول بشخصية مهزوزة للغاية، بعدما كاد بايرن ميونخ أن يسجل هدف الافتتاح في وقت مبكر للغاية، بسبب خيارات المدرب ألفارو أربيلوا الخاطئة، عبر منح الثقة لنجمه الصغير، تياغو بيتارش، بالإضافة إلى زميله في الدفاع دين هويسين، وأيضاً التركي أردا غولر، الذي لم يستطع تقديم الأداء المتوقع منه.

واستغل بايرن ميونخ الأخطاء التي وقع فيها لاعبو ريال مدريد، لينجح في حسم مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بفضل الخيارات الغريبة للمدرب ألفارو أربيلوا، الذي لم يتدخل إلا في الدقيقة 63، بعدما ظهر أن الموهبة الصغيرة، تياغو بيتارش، عاجز عن قوة خط وسط العملاق "البافاري"، الذي نجح في بسط نفوذه في منطقة العمليات.

وحاول أن يصلح أربيلوا الخطأ الثاني، بعدما قرر سحب المدافع دين هويسين، الذي لم ينجح في فرض رقابة لصيقة على المهاجم هاري كين، وسيرج غنابري، ليدفع بالبرازيلي ​إيدير ميليتاو​، العائد من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، لينجح بعدها في تصحيح أوراق الخط الخلفي للفريق الملكي، الذي عانى كثيراً خلال 65 دقيقة كاملة، فيما استعان المدير الفني بخدمات الإنكليزي، جود بيلنغهام، حتى يصلح ما فعله زميله الإسباني تياغو بيتارش، الذي ظهر بوجه شاحب، ولم يعطِ الإضافة في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

كما استدرك أربيلوا الخطأ الثالث، الذي وقع فيه، بعدما قرر إخراج النجم التركي، أردا غولر، ودفع بالمغربي، إبراهيم دياز، الذي حرك المياه الراكدة في خط الهجوم، وأعطى القوة لزميليه الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث نجح ريال مدريد في تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 74.

وربما يتدارك ألفارو أربيلوا جميع الأخطاء التي وقعت أمام بايرن ميونخ، الذي يستعد لاستقبال ريال مدريد في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع القادم، وبخاصة أن جماهير الفريق الملكي تطالب علناً بضرورة العبور إلى نصف النهائي، ومواصلة الرحلة صوب النهائي، من أجل حسم لقب المسابقة القارية.