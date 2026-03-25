أربيلوا يهزم كبار المدربين.. سلاح للاستمرار مدرباً في ريال مدريد

- أظهر ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، قدرته على التفوق على أبرز المدربين العالميين مثل جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا ودييغو سيميوني، محققاً انتصارات مهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. - قاد أربيلوا فريقه لتخطي عقبات صعبة، مثل بنفيكا ومانشستر سيتي، رغم غياب نجم الفريق كيليان مبابي، مما يعكس مهاراته التكتيكية العالية وقدرته على إدارة المباريات المعقدة. - نجاحات أربيلوا قد تمنحه فرصة قيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث يسير على خطى زين الدين زيدان في تحقيق نتائج مميزة مع الفريق.

نجح مدرب ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا (43 عاماً)، في الانتصار على أبرز المدربين في العالم، رغم قصر تجربته في قيادة الفريق الأول للنادي الملكي. وقد كان حصاده في مواجهة كبار الأسماء التدريبية مميزاً لحدّ الآن ما يُثبت قدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، وإحباط خطط منافسيه في مواعيد كانت تبدو شديدة التعقيد.

وكان البرتغالي، جوزيه مورينيو، أول ضحايا أربيلوا، فبعدما عادت نتيجة المباراة الأولى إلى "السبيشال وان"، في الجولة الأخيرة من الدور الأول من منافسات أبطال أوروبا، عاد مدرب ريال مدريد ليهزم مورينيو ذهاباً وإياباً، في ملحق ثمن نهائي المسابقة الأوروبية، ليقود فريقه إلى تخطي عقبة بنفيكا في المسابقة ويصل إلى الدور ثمن النهائي. ويُعتبر مورينيو من أشهر المدربين في العالم خلال المواسم الأخيرة، وقد نجح في الفوز بالألقاب في معظم المحطات التدريبية التي شهدتها مسيرته، كما أنه توج بأبطال أوروبا مرّتين مع بورتو البرتغالي في عام 2004، وإنتر ميلان الإيطالي في عام 2010.

وبعد تخطي مورينيو، ضرب أربيلوا موعداً مع التألق في مواجهة الإسباني، بيب غوارديولا، وفريقه مانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وكسب مدرب الريال منافسه ذهاباً وإياباً فتغلب عليه في إسبانيا (3ـ0)، وعاد ليقود فريقه إلى الانتصار إياباً (2ـ1). كما أن أداء ريال مدريد في المواجهتين كان مميزاً أمام واحد من المرشحين لحصد اللقب، وكسب مدرب "الميرينغي" التحدي بشكل واضح في صراع تكتيكي قوي، رغم أنه خاض المواجهتين في غياب نجم الفريق الأول، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وجاء الدور منذ أيام قليلة، على الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي كان قد قاد فريقه للفوز ذهاباً على النادي الملكي، ولكن خلال مباراة الإياب في الدوري الإسباني، كانت الغلبة لفريق أربيلوا رغم تقدم أتلتيكو في النتيجة بداية المباراة، ليكسب معوض تشابي ألونسو في قيادة ريال مدريد، التحدي الصعب ويحسم أول ديربي في مسيرته الاحترافية.

ومن شأن هذه النتائج المميزة، أن تمنح أربيلوا فرصة كاملة من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل. ولم يُعلن النادي الإسباني عن خططه بالنسبة إلى المدرب الحالي، لكن الوضع قد يختلف في حال نجح في قيادة الفريق إلى حصد الألقاب في أهم المسابقات التي تنتظره فيسير على خطى الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قاد الفريق في مرحلة انتقالية قبل أن يُثبت نفسه بقوة ويحصد نتائج تاريخية مع الفريق.