أربيلوا يلمح إلى إمكانية عودة هدافه مبابي في هذه القمة

- يستعد ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني، مع تأكيد غياب كيليان مبابي للمباراة الخامسة على التوالي بسبب إصابة في الركبة، مع احتمالية عودته في مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال. - أكد المدرب ألفارو أربيلوا أن حالة مبابي تتحسن وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الفريق الطبي، مع توقعات بعودته قريباً للمشاركة في المباريات المهمة. - لم يحدد أربيلوا موقف مبابي من الانضمام للمنتخب الفرنسي للمباريات الودية في الولايات المتحدة، حيث لم يشارك سوى في تسع مباريات من أصل 17 لريال مدريد في 2026.

تحدث مدرب نادي ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا (43 سنة)، عن تحضيرات الفريق لمواجهة إلتشي في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولمح إلى إمكانية مشاركة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في مواجهة إياب دور الـ16 في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنكليزي.

ويتحضر أربيلوا وريال مدريد لخوض مواجهة إلتشي في الليغا، غداً السبت (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، وأكد المدرب غياب كيليان مبابي عن المواجهة للمباراة الخامسة توالياً بسبب معاناته من التواء على مستوى الركبة، ولكنه لمح إلى إمكانية عودته الأسبوع المقبل في القمة الأوروبية المرتقبة أمام نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

وقال أربيلوا في تصريحات، الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة إلتشي وقال: "ليست لحظة معقدة. مبابي يتحسن يوماً بعد يوم. التطور الذي يمر به يتماشى مع الخطة التي وضعناها عندما قررنا إيقافه وإجراء جميع الفحوصات بالتنسيق مع الخدمات الطبية وقسم الإعداد البدني. أراه في حالة جيدة جداً. لن يكون جاهزاً غداً لكننا واثقون من أنه سيكون جاهزاً للسفر إلى مانشستر"، وأضاف أربيلوا ذاكراً "أريد أن يتمكّن من السفر إلى مانشستر. سنرى كيف سيكون وضعه غداً والأحد، وسنتخذ قراراً نهائياً. آمل أن يكون جاهزاً في مباراة أتلتيكو مدريد. سنناقش وضعه مع المنتخب الفرنسي في ذلك الوقت".

ولم يتمكّن مبابي، الذي يعاني من إصابة في الركبة اليسرى منذ أوائل ديسمبر/كانون أول الماضي، من المشاركة سوى في تسعة من أصل 17 مباراة خاضها ريال مدريد في عام 2026، في وقت لم يُعلق مدرب النادي الملكي على ما إذا كان لاعبه سيضطر للانضمام إلى المنتخب الفرنسي لخوض مباريات ودية في الولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الحالي تحضيراً لمونديال 2026.