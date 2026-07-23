أربيلوا يفتح باب "البريمييرليغ" أمام مواهب ريال مدريد

- يفتح ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، أبواب "البريمييرليغ" لمواهب ريال مدريد، مستهدفاً ضم المهاجم غونزالو غارسيا رغم رغبة جوزيه مورينيو في تقييمه أولاً. - يسعى أربيلوا لضم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو لموسم 2026-2027، لكن ريال مدريد يفضل إعارته لموسم واحد فقط بسبب المنافسة الشديدة في مركز الجناح الأيمن. - ريال مدريد يظهر مرونة في إعارة اللاعبين، مع الاحتفاظ بخيار عودتهما أو بيعهما في المستقبل، مما يعكس استراتيجيته في تطوير المواهب والاستفادة منها مالياً.

فتح مدرب نادي فولهام الإنكليزي، الإسباني ألفارو أربيلوا (43 عاماً)، أبواب "البريمييرليغ" أمام مواهب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجه طلباً إلى إدارة فريقه بضرورة حسم عدد من الصفقات القوية خلال الأيام القادمة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أمس الأربعاء، أن ألفارو أربيلوا يرغب وبشدة في جعل إدارة نادي فولهام الإنكليزي تحسم صفقة المهاجم الشاب غونزالو غارسيا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ما زال يُريد رؤية هذا اللاعب يخوض في الإعداد، قبل اتخاذ القرار النهائي، الذي يجعل صاحب 22 عاماً يخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية بـ"البريمييرليغ".

أما الاسم الآخر، فهو الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، الذي يُريد ألفارو أربيلوا رؤيته يلعب بقميص نادي فولهام خلال موسم 2026-2027، لكن العقبة الوحيدة في عملية حسم الصفقة، هي أن ريال مدريد يرفض نهائياً فكرة بيع عقد صاحب الـ18 بشكل نهائي، وربما يوافق على خوضه تجربة الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

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وتظهر إدارة نادي ريال مدريد مرونة في تلبية رغبة مدربها السابق ألفارو أربيلوا، لأنها تأمل في أن يخوض فرانكو ماستانتونو تجربة إعارة لمدة موسم واحد، كون مركز الجناح الأيمن يُعد الأكثر تنافسية داخل الفريق الملكي، بسبب وجود كل من: المغربي إبراهيم دياز، التركي أردا غولر والبرازيلي رودريغو.

ويرفض ريال مدريد فكرة التخلي عن خدمات الموهبتين بشكل نهائي، لأنه يريد العمل على جعلهما يخوضان تجربة جديدة في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز على سبيل الإعارة، وبعدها احتمال عودتهما مرة أخرى إلى الفريق الملكي أو الحصول على عروض مالية مغرية، من أجل الموافقة على بيعهما في سوق الانتقالات الصيفية عام 2027.