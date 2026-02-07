أربيلوا يعيد قضية نيغيرا إلى الواجهة... أكبر فضيحة دون حل

- أعاد ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، قضية الحكم نيغيرا إلى الواجهة، حيث يُتهم نادي برشلونة بدفع سبعة ملايين يورو لمسؤول تحكيمي سابق، مما أثار جدلاً واسعاً في إسبانيا. - تصريحات أربيلوا في مؤتمر صحافي انتقدت عدم حل أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية، وتزامنت مع انسحاب برشلونة من مشروع "السوبر ليغ"، مما يعمّق الأزمة بين برشلونة وريال مدريد. - يستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، حيث يسعى أربيلوا لتحقيق انتصار جديد بعد الفوز الصعب على رايو فايكانو.

أعاد مدرب ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا (43 عاماً)، إلى الواجهة قضية الحكم نيغيرا، التي أثارت جدلاً واسعاً في إسبانيا خلال الأشهر الماضية، إثر اتهام نادي برشلونة، بالاستفادة من التحكيم حيث يخضع النادي الكتالوني وبعض مسؤوليه السابقين إلى التحقيق، بشأن مزاعم بأن النادي دفع مبلغاً يُعادل سبعة ملايين يورو، إلى خوسيه ماريا إنركيز نيغيرا، الذي شغل منصب نائب الرئيس في اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا بين عامي 2001 و2018، وهي واحدة من أخطر القضايا التي هزت كرة القدم الإسبانيّة.

ونقل موقع أر.أم.سي الفرنسي، اليوم السبت، تصريحات أربيلوا في مؤتمر صحافي، حيث قال: "لا أحد يفهم لماذا، حتى اليوم، لا تزال أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية دون حلّ، وهذا الأمر يُقلق الجميع". وتزامنت تصريحات أربيلوا مع إعلان نادي برشلونة رسمياً انسحابه من مشروع "السوبر ليغ" بعدما كان من بين الأندية التي دعمته بقوة، كما أن المشروع ساهم في التقارب الحاصل بين إدارة برشلونة وريال مدريد، باعتبار أنهما آخر فريقين لم ينسحبا من "السوبر ليغ". ومن شأن تصريحات أربيلوا أن تعمّق الأزمة المُعلنة بين الفريقين في الأشهر الماضية، بما أن ريال يصرّ على كشف نتائج التحقيقات بشأن قضية نيغيرا.

ويخوض ريال مدريد يوم الأحد، مباراة مهمة أمام فالنسيا، في الأسبوع 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يطمح المدرب أربيلوا إلى قيادة النادي الملكي إلى انتصار جديد دون صعوبات، بعد أن كان قريباً من خسارة النقاط أمام رايو فايكانو في المباراة الماضية ولكن الحظ أسعفه بهدف في الوقت الحاسم وحصل على ثلاث نقاط ثمينة.