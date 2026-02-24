أربيلوا يشن هجوماً على برشلونة ولابورتا بسبب "نيغريرا"

- شنّ ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، هجوماً على برشلونة ورئيسه السابق خوان لابورتا، الذي يترشح لرئاسة النادي مجدداً، منتقداً تصريحاته حول قضية نيغريرا المستمرة دون حلول. - أكد أربيلوا في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، أن ريال مدريد يسعى للتأهل لدور الـ16 بعد تقدمه بهدف نظيف في مباراة الذهاب. - لابورتا اتهم ريال مدريد بتضخيم قضية نيغريرا، واصفاً ذلك بأنه "طريقة غريبة لتبرير الأمور"، بينما رفض أربيلوا التعليق على تصريحات لابورتا.

شنّ مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا (43 سنة)، هجوماً شرساً على فريق برشلونة ورئيسه السابق خوان لابورتا، الذي سيخوض انتخابات النادي الكتالوني، بعد شهر من الآن، من أجل الترشح لتولي رئاسة الفريق مجدداً في فترة جديدة.

وتحدث مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي الخاص، قبل مواجهة فريق بنفيكا البرتغالي، غداً الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يتقدم فيه الفريق الملكي بهدف نظيف، عقب التفوق في مواجهة الذهاب على أرض النادي البرتغالي في ملعب "دا لوز" الأسبوع الماضي.

ورد أربيلوا في المؤتمر الصحافي على سؤال حول تصريحات الرئيس السابق لنادي برشلونة، إذ هاجم الأخير النادي الملكي في تصريحات قوية بسبب الضجة التي ما زالت مستمرة حول قضية نيغريرا قائلاً: "ريال مدريد يُحاول استغلال وتضخيم قضية نيغريرا وجعلها مثل العلكة، هم يعرفون أنه ليس هناك أي شيء، إنها طريقة غريبة جداً للحديث عن الأمور". وقال مدرب النادي الملكي، الذي شنّ هجوماً على نادي برشلونة والرئيس السابق لابورتا في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي: "لن أعلق على كلام المرشح لرئاسة نادي برشلونة، بالنسبة لي أكبر فضيحة في إسبانيا هي قضية نيغريرا، التي لا تزال دون حلول حتى الآن".

ويستعد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، لخوض مواجهة مهمة أمام بنفيكا البرتغالي، في ملعب سانتياغو برنابيو غداً الأربعاء، ويحتاج للخروج بالتعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، والانضمام إلى قائمة أفضل 16 نادياً في المسابقة القارية، وتأكيد أحقيته في المنافسة على اللقب الأوروبي في موسم 2025-2026.

أربيلوا: لن أعلّق على تصريحات المرشح لابورتا. بالنسبة لي، أكبر فضيحة هي قضية نيغريرا التي ما تزال دون حل. pic.twitter.com/QhhtBcAXWO — FCB World (@forcabarca_ar) February 24, 2026