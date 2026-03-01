أربيلوا يرفض تحديد فترة غياب مبابي ويُثير الغموض

- مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، يثير الغموض حول مدة غياب كيليان مبابي بعد إصابته في الرباط الجانبي للركبة، مؤكدًا غيابه عن مواجهة خيتافي الحاسمة لتقليص الفارق مع برشلونة. - أربيلوا يرفض تحديد فترة غياب مبابي، مشددًا على أهمية تعافيه الكامل قبل العودة للمباريات، مما يعني غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة على الأقل. - إصابة مبابي أجبرته على الانسحاب من تشكيلة الفريق أمام بنفيكا، حيث يعاني من ألم مستمر، مما دفع الجهاز الطبي لطلب إراحته لفترة غير محددة.

رفض مدرب نادي ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا (43 سنة) الكشف عن الفترة التي سيغيب عنها الفرنسي كيليان مبابي، ليثير الغموض قبل المواجهة أمام خيتافي في ختام الجولة الـ26 من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم غداً الاثنين.

وتحدث مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا، الأحد، في مؤتمر صحافي خاص بمواجهة خيتافي، غداً الاثنين (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، عن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة قوية قبل أسبوع وأعلن النادي الملكي غيابه لأسابيع عدة، وبالتالي لن يكون حاضراً في مواجهة نادي خيتافي، التي يحتاج فيها الفريق للفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة فقط من جديد.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحافي، رفض أربيلوا كشف تفاصيل حول الفترة التي سيغيب عنها هدافه كيليان مبابي وقال: "كيليان؟ نحن نعلم جيداً ما يعانيه. ما نريده الآن هو أن يتعافى من آلامه ليتمكن من العودة بنسبة 100%، بثقة وبأقصى قدر من الأمان، عندما يتعافى تماماً وتزول هذه الآلام، قلنا سابقاً أنه ربما لعدة أيام أو عدة أسابيع".

وتابع مدرب النادي الملكي حديثه عن مبابي قائلاً: "سنرى الأمر يوماً بيوم. في الوقت الحالي، من الأفضل عدم تحديد أي مهلة وتركه يقيّم إحساسه. بناءً على ذلك، سنتخذ القرار المناسب. نحن نريد أن يعود بنسبة 100%، وعندما يحدث ذلك، سيشارك في المباريات مرة أخرى"، وبالتالي أكد أربيلوا غياب المهاجم الفرنسي في المباريات الثلاث المقبلة على أقل تقدير.

ويُعاني مبابي من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى منذ أواخر عام 2025، واضطر إلى الانسحاب من تشكيلة الفريق خلال المباراة الحاسمة أمام بنفيكا البرتغالي في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي بعد أن شعر بألم كبير ومستمر أثناء التمارين، الأمر الذي دفع بالجهاز الطبي للنادي الملكي بطلب إراحته ولفترة من الوقت.