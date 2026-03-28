- ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، يحفز لاعبيه بعد كل فوز بتقديم وجبة فطور خاصة في غرفة الملابس، مما يعزز الروح الجماعية ويشجعهم على تقديم الأفضل. - برنامج "إل تشيرينغويتو" كشف عن تفاصيل هذه العادة، حيث يقوم أربيلوا بدور النادل الملكي، ويوزع الكرواسون والدوناتس على اللاعبين، مما يخلق أجواء احتفالية بعد الانتصارات. - تحت قيادة أربيلوا، حقق ريال مدريد 13 فوزاً من أصل 17 مباراة، بنسبة انتصارات تصل إلى 76%، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

يتعامل مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا (43 سنة)، مع نجوم النادي الملكي بعد كل فوز بطريقة مميزة من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على تقديم الأفضل، وخصوصاً بعد النتائج الكبيرة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة على الصعيدَين المحلي والأوروبي.

وبحسب التفاصيل التي كشف عنها برنامج "إل تشيرينغويتو" الإسباني، أمس الجمعة، فإن أربيلوا، وبعد كل فوز يُحققه ريال مدريد، يشارك اللاعبين وجبة الفطور داخل غرفة الملابس في اليوم التالي بعد المباراة، ويفعل ذلك قبل انطلاق الحصة التدريبية الصباحية، ويوزع وجبة الفطور الخاصة على اللاعبين كنوع من التحفيز والمكافأة على الفوز الذي حققه اللاعبون. وفي التفاصيل، فإن أربيلوا يتحول إلى نادل "ملكي"، إذ يحمل الصواني ويبدأ في توزيع وجبة الفطور على اللاعبين مثل نادل يخدم الزبائن داخل مطعم، ولم تكن هذه المرات الأولى التي يتصرف المدرب الإسباني بهذا الأسلوب مع اللاعبين، فسبق أن فعل ذلك أكثر من مرة عندما كان مدرباً لفريق ريال مدريد الرديف "كاستيا"، وهذا الأمر أسعد لاعبي النادي الملكي كثيراً في الفترة الأخيرة.

وكشف إيتشينغويتو في المعلومات أيضاً إلى أنه بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنكليزي والتأهل إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، دخل أربيلوا إلى غرفة ملاعب اللاعبين وقال لهم: "هيا يا شباب، الفطور جاهز"، ثم بدأ بتوزيع الكرواسون والدوناتس على اللاعبين فرداً فرداً، واحتفل معهم بالفوز الكبير الذي حققه الفريق في ملعب الاتحاد قبل ليلة وضمن من خلاله متابعة الرحلة المُميزة في دوري الأبطال.

وقاد أربيلوا فريق ريال مدريد حتّى الآن في 17 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وحقق 13 فوزاً مقابل أربع خسارات، في وقت سجل الفريق 40 هدفاً مقابل تلقيه 19 هدفاً، وبلغت نسبة انتصارات المدرب الإسباني حتى الآن حوالى 76%، وهو الذي يسعى للمحافظة على قدرته في المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حتى النهاية.