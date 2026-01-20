أربيلوا يبدأ معركته مع نجوم ريال مدريد... غولر كلمة السر

انطلق المدرب ألفارو أربيلوا (43 عاماً) في رحلته الجديدة مع نادي ريال مدريد، بعدما دخل في معركة مع نجوم الفريق الملكي، من أجل تطبيق وجهة نظره الفنية، ونسيان ما اعتُمِد خلال حقبة المدير الفني السابق، تشابي ألونسو، الذي أقيل من منصبه مُباشرة بعد خسارة لقب السوبر الإسباني في السعودية، على يد الغريم التاريخي برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، أن ألفارو أربيلوا تحدث بشكل صريح مع نجوم نادي ريال مدريد بعد نهاية المواجهة، التي انتصر فيها على ليفانتي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات "الليغا"، وعبّر عن خيبة أمله من المردود الهزيل الذي ظهر فيه خط الوسط، بقيادة الثلاثي أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينغا وجود بيلنغهام، واعتبر أن هذه نقطة الضعف الكبرى التي تجعل الفريق الملكي يعاني في أي مواجهة.

وتابعت قائلة إن أربيلوا أكد في حديثه المباشر مع نجوم ريال مدريد، أنه سيعمل على إعادة كل لاعب إلى مركزه الأساسي، حتى يقدم كل شيء في المواجهات القادمة، واعتبر أن عودة جود بيلنغهام إلى خط الوسط لا يمثل حلاً نهائياً، وعلى الإنكليزي التزام الخطط التي ستُوضَع، وصافرات الاستهجان التي قامت بها جماهير الفريق الملكي عبارة عن رسالة صريحة وواضحة لكل لاعب، بأن عليه مراجعة نفسه جيداً، ولن يخوض أي لقاء قادم، إلا إن كان جاهزاً بنسبة 100 بالمائة، سواء على مستوى الجانب الذهني أو البدني.

وأوضحت أن أربيلوا يُريد جعل النجم التركي، أردا غولر، يتولى مهمة قيادة خط الوسط، مع مساعدة من قبل الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو على الجناح الأيمن، فيما سيكون كيليان مبابي المهاجم الأول، مع الاعتماد على جعل خط الدفاع يخضع لتدريبات قاسية، من أجل العمل على تطوير تنفيذ الكرات الثابتة، وتسجيل الأهداف من الركلات الركنية، التي يحصل عليها الفريق الملكي بكثرة في المواجهات، لكن دون فائدة تذكر.

وأوضحت أن أربيلوا لن يجعل الثنائي الفرنسي، أوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينغا، يلعبان وحدهما في خط الوسط، بل سيضع الإسباني داني سيبايوس، الذي عانى خلال الفترة الماضية من الجلوس على مقاعد الفترة في حقبة المدرب السابق تشابي ألونسو، لأن دخوله في الشوط الثاني أمام ليفانتي، أعطى مدافعي النادي الملكي القوة اللازمة، من أجل منع أي هجمة ستشكل خطورة على حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أربيلوا أخذ الضوء الأخضر من إدارة نادي ريال مدريد، وسيتصرف بحرية في غرفة خلع الملابس، لأنه يريد كسب المعركة الأولى مع نجوم الفريق الملكي، وهي أنه عبارة عن صديق مقرب من الجميع، لكن عليهم الاستماع إلى تعليماته الفنية، إن أرادوا العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج في الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه يريد إعادة إحياء مسيرة البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي تراجع مستواه كثيراً، وبات عرضة للانتقادات الحادة من قبل جماهير ريال مدريد.