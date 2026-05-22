أربيلوا يؤكد مغادرته ريال مدريد رسمياً ويودع جمهور الملكي

22 مايو 2026   |  آخر تحديث: 15:09 (توقيت القدس)
- أعلن ألفارو أربيلوا مغادرته منصب مدرب ريال مدريد بنهاية موسم 2025-2026 بعد فترة قصيرة دون تحقيق ألقاب، معبراً عن أمله في أن يكون الوداع مؤقتاً، حيث يعتبر النادي بيته منذ عشرين عاماً.

- أكد أربيلوا أنه خلال فترة تدريبه ركز على مصلحة النادي دون ندم، مشيراً إلى أنه بذل قصارى جهده بأسلوبه الخاص دون فرض شروط من النادي.

- أشار أربيلوا إلى أن جوزيه مورينيو لا يحتاج مساعدته إذا عاد لتدريب ريال مدريد، مؤكداً أنه أصبح مدرباً أفضل مما كان عليه قبل توليه المهمة.

أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسبان، ألفارو أربيلوا (43 سنة) مغادرته رسمياً منصبه مدرباً في نهاية الموسم الحالي 2025-2026، بعد فترة قصيرة قضاها داخل النادي الملكي وفشل في تحقيق أي لقب محلي أو أوروبي، وهو الذي استلم المهمة خلفاً للإسباني تشابي ألونسو.

ورد أربيلوا، الجمعة، على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، غداً السبت، ومنها سؤال حول مستقبله وأنه سيغادر مع نهاية الموسم، فرد المدرب الإسباني قائلاً: "نعم آمل في أن يكون مجرد وداع مؤقت. ريال مدريد هو بيتي منذ عشرين عاماً في مناصب مختلفة. ستكون مباراتي الأخيرة هذا الموسم على الدكة، ولا أعرف إن كانت الأخيرة في حياتي مدرباً، لأننا لا نعلم ما الذي قد يحدث. لكني سأحاول الاستمتاع بها، على أمل الفوز".

وتابع أربيلوا حديثه في المؤتمر قائلاً: "خلال هذه الأشهر الأربعة، فكرت في ريال مدريد أكثر مما فكرت في نفسي، وفعلت ذلك من أجل مصلحة النادي. لا عودة إلى الوراء ولا مجال للندم. بذلت قصارى جهدي، ليس بالضرورة بأسلوبي الخاص، لكن بأفضل طريقة ممكنة. النادي لم يفرض عليّ أي شروط، فعلت ما اعتقدت أنه الصواب، ولم يطلب مني أحد شيئاً".

وعند سؤاله عن احتمال مساعدة مدربه السابق جوزيه مورينيو الذي يتوقع أن يخلفه على رأس الجهاز الفني بعد 13 عاماً على فترته الأولى في ريال، رأى صاحب الـ43 سنة أن المدرب البرتغالي لا يحتاج إليه، وأكد: "لديه جهاز فني جيد جداً، وهو محاط بأشخاص موثوقين. إذا عاد إلى مدريد، فسيعود مع طاقمه المقرب. لا أعتقد أن هناك مكاناً لي. في النهاية أنا مدرب أفضل مما كنت عليه قبل وصولي إلى ريال مدريد".

Summary
ريال مدريد Real Madrid: فريق إسباني تأسس عام 1902 في العاصمة مدريد، يمتلك ملعب سانتياغو برنابيو الذي يتسع لحوالي 82 ألف متفرج. حقق لقب الدوري الإسباني 34 مرة (رقم قياسي)، وفي رصيده 13 لقب في دوري أبطال أوروبا (رقم قياسي).
