فرض الإسبانيون؛ ألفارو أربيلوا (43 عاماً)، مدرب ريال مدريد الإسباني، ولويس إنريكي (55 عاماً)، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيسك فابريغاس (38 عاماً) مدرب نادي كومو الإيطالي، الانضباط داخل أنديتهم المختلفة، بعد تصريحات عددٍ من النجوم فرضت على كل مدرب منهم التدخل من أجل ترتيب البيت، وعدم السماح للاعبين بتجاوز حقيقة دورهم في الفريق، خاصة أن كل مدرب منهم يُعرف بقوّة شخصيّته.

وواجه أربيلوا في الأيام الماضية تمرداً من المدافع داني كارفخال، الذي لم يكن راضياً عن وضعه في الفريق بما أنه لم لا يشارك في آخر المباريات رغم تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها، وانتشرت أخبار تؤكد أن المدافع المخضرم أصبح يثير الغضب داخل حجرات الملابس، وهنا تدخل أربيلوا لتفادي أزمة جديدة بين اللاعبين، وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن مدرب ريال مدريد، عقد اجتماعاً في مكتبه مع كارفخال حتى يوضح له تصوره للمرحلة المقبلة، والدور الذي يُمكن أن يلعبه صاحب الخبرات الطويلة مع الفريق.

وخلال مؤتمر صحافي، تحدث أربيلوا عن كارفخال وقال: "أتفهّم أنه غير راضٍ عن وضعه، وهذا طبيعي. الجميع يرغب باللعب والشعور بأهميته. أحب التحدث مع الجميع. لديّ أريكة نجلس عليها ونتحدث، أحب أن أعرف آراءهم. داني كارفاخال يتحسن بدنياً باستمرار. لقد خضع لأسبوع تدريبي إضافي. أنا أكثر شخص مهتم برؤيته في أفضل حالاته"، وقد منح مدرب ريال مدريد الفرصة لمدافعه الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد ريال سوسيداد مساء السبت في منافسات الدوري الإسباني، ولكنه لن يكون أساسياً في حسابات المدرب الإسباني.

من جانبه، ردّ سيسك فابريغاس سريعاً على تصريحات المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، الذي انتقد الضغط الذي يتعرض عليه في مباريات كومو في الدوري الإيطالي معتبراً أن الاستفزاز الذي تعرض له من منافسه، كان وراء طرده في آخر مباراة، وقال فابريغاس في تصريحات إعلامية بعد خسارة فريقه أمام فيورنتينا (1ـ2) في الكالتشيو: "الاستفزاز جزء من كرة القدم. من لا يستطيع تحمله عليه أن يبحث عن عمل آخر. إنه لاعب ذو خبرة، وأتوقع منه المزيد لأن الفارق بين الفوز والخسارة دقيق. لا أحب الأعذار. علينا أن نلعب بأسلوبنا؛ لا ينبغي أن تؤثر علينا تعليقات الآخرين. لقد كان أداؤنا سيئاً. علينا أن ندرك أنه يجب علينا خوض هذه المباراة بطاقة مختلفة، وتوجيه رسالة منذ البداية، وإظهار رغبة أكبر في الهجوم بعزيمة أقوى، مع الحفاظ على الهدوء اللازم لتطوير أدائنا". لم يعجبني الشوط الأول كثيراً، أما الشوط الثاني فكان ببساطة لا يُطاق. الآن علينا أن نتماسك لأننا سنلعب في سان سيرو ضد ميلان وفي تورينو ضد يوفنتوس". ورغم العلاقة القوية التي تجمعهما، بما أنهما لعبا جنباً إلى جنب في تشلسي الإنكليزي والمنتخب الإسباني، فإن فايريغاس لم يُجامل مواطنه وهي تصريحات جرى تداولها بشكل كبير.

وبدوره، ظهر لويس إنريكي غاضباً عندما تطرق إلى تصريحات نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي الذي تحامل على رفاقه بعد الخسارة أمام رين (1ـ3) وقال: "بدأنا بداية سيئة للغاية. بعد ذلك، إضافة إلى أن رين قدم مباراة جيدة جداً. أعتقد أننا في حاجة إلى إظهار رغبة أكبر؛ وقبل كل شيء، علينا أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان لنتمكن من الفوز بالمباريات"، وتابع "لأننا إذا لعبنا وحدنا على أرض الملعب، فلن ينجح الأمر، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها. في الموسم الماضي، وضعنا النادي، باريس سان جيرمان في المقام الأول، قبل التفكير في أنفسنا. أعتقد أننا في حاجة إلى استعادة ذلك، خاصة في مثل هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. يجب أن يكون باريس سان جيرمان هو الأولوية، وليس اللاعبين والفرديات".

وخلال مؤتمر صحافي، طلب إنريكي الردّ على تصريحات لاعبه باللغة الإسبانية بما أنه لا يجيد بشكل كامل الفرنسية، وكان واضحاً أنه يريد أن يوجه رسالة حاسمة وقال: "سأجيب بالإسبانية. لا أعير اهتماماً لتصريحات اللاعبين بعد المباراة. لن أردّ على أيٍّ منها. لن أسمح أبداً لأيّ لاعب بأن يكون فوق النادي. هذا واضح. أنا المسؤول عن الفريق. ولن أسمح أبداً لأيّ لاعب بأن يعتقد أنه أهم من النادي. لا أنا، ولا المدير الرياضي، ولا الرئيس. هذه التصريحات لا قيمة لها. إنها نابعة من إحباطٍ من المباراة التي انتهت للتوّ".