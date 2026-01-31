- دعا المدرب ألفارو أربيلوا جماهير ريال مدريد لدعم الفريق في مباراته ضد رايو فاييكانو، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، مشددًا على أهمية الدعم الجماهيري في ملعب سانتياغو برنابيو لتعزيز فرص الفوز في الدوري الإسباني. - أشار أربيلوا إلى ضرورة تجنب معاقبة اللاعبين بصافرات الاستهجان، مستذكرًا حادثة مماثلة بعد هزيمة الفريق في كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا على أهمية الوحدة لتحقيق الأهداف. - أكد أربيلوا على أهمية دعم الجماهير للفريق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها بعض اللاعبين مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام، لتحقيق النجاح في المنافسات المقبلة.

وجّه مدرب نادي ريال مدريد، الإسباني الفارو أربيلوا (43 عاماً) رسالة لجماهير الفريق قبل لقائها باللاعبين خلال مباراة رايو فاييكانو غداً الأحد، في الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد الهزيمة التي تعرّضت لها الكتية الملكية أمام بنفيكا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-4، ليخرج الميرنغي من قائمة الثمانية المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16.

وطلب أريبولا عدم معاقبة اللاعبين بإطلاق صافرات الاستهجان ورفع المناديل البيضاء ضدهم مثلما حدث في مباراة ليفانتي في ساتياغو برنابيو عقب الهزيمة التي حصلت في كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في عهد المدير الفني المقال تشابي ألونسو، مع العلم أن زملاء النجم الفرنسي كيليان مبابي سيضطرون حالياً لخوض غمار الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في مسابقة الأبطال بعد احتلال المرتبة التاسعة.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحافي اليوم السبت، عشية مباراة الغد أمام رايو فاييكانو: "أنتظر منهم في ملعب سانتياغو برنابيو أن يقفوا خلف الفريق كما فعلوا في المباراة الأخيرة على ملعبنا، ولأنّهم يعلمون مدى حاجتنا إليهم، أطلب دعمهم دائماً في برنابيو لأننا بهم نكون أكثر قوة. يعلمون بالتأكيد أنّ هدفنا هو الفوز غداً ومواصلة القتال من أجل الليغا التي ننافس فيها بكلّ قوة ورغبة كبيرة. وإذا أردنا المواصلة هكذا فنحن نحتاجهم بشدة".

ويعي أربيلوا الذي خاض تجارب عديدة في مسيرته كلاعب من ريال مدريد إلى ديبورتيفو لاكورونيا ليفربول وويستهام، أن المهمة لن تكون سهلة إذ ما وقفت جماهير سانتياغو برنابيو ضدّ اللاعبين، ولا سيما بعض الأسماء التي تُعتبر مستهدفة أكثر من غيرها، وعلى رأسها البرازيلي فينيسيوس جونيور وكذلك الإنكليزي جود بلينغهام.