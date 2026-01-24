- تحديات دفاعية أمام فياريال: ريال مدريد يواجه اختبارًا صعبًا ضد فياريال، الذي يمتلك ثالث أقوى هجوم في الدوري، مما يتطلب تحسين الأداء الدفاعي لتجنب الأخطاء التي كلفتهم خسائر سابقة. - انسجام الهجوم بقيادة مبابي: التركيز على العمل الجماعي في خط الهجوم، خاصة بين مبابي وفينيسيوس، يمكن أن يعزز الأداء الهجومي ويمنح المدرب أربيلوا الثقة لتحقيق النجاحات. - أهمية الاستقرار بالفوز: تحقيق الفوز على فياريال سيعزز استقرار الفريق ويمنح أربيلوا الثقة في قدرته على قيادة الفريق نحو الألقاب، مما يساهم في تهدئة الأجواء بعد التحديات الأخيرة.

يخوض ريال مدريد مواجهة مُنتظرة أمام فياريال ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في أول اختبار قوي للمدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي سيُحاول الخروج بالنقاط الكاملة ومتابعة الصحوة بعد الفوز في آخر مباراتين (دوري ودوري أبطال أوروبا).

وسيكون هناك ثلاث نقاط فنية مهمة من شأنها أن تُحدد مسار النادي الملكي في الموسم، وقدرته على رفع المستوى والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية، وفي حال نجاح أربيلوا في إظهار هذه النقاط الفنية بصورة جيدة، فإن الفريق سيخرج بفوز جديد في الليغا، والفوز سيعني أن المجموعة قادرة على المنافسة على لقب الدوري.

قوة دفاعية وصلابة

ظهر نادي ريال مدريد بمستوى دفاعي كارثي وسيئ في المباريات الكبيرة هذا الموسم، باستثناء مواجهة برشلونة في ذهاب بطولة الدوري الإسباني، فهو خسر من ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين في دوري أبطال أوروبا، ومن أتلتيكو مدريد في الدوري (2-5)، وكانت الأخطاء الدفاعية هي العامل المُشترك في هذه اللقاءات. وأمام فياريال، لن تكون مهمة دفاع النادي الملكي سهلة أبداً، لأن فريق "الغواصات الصفراء" يُقدم مستوى قوياً جداً هذا الموسم، فهو يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويملك ثالث أقوى خط هجوم برصيد 37 هدفاً، ويُمكنه أن يتسبب بمشاكل كبيرة لدفاع أربيلوا.

ريال مدريد بين انسجام مبابي والهجوم

من أبرز المشاكل التي عانى منها هجوم ريال مدريد مع المدرب الإسباني السابق، تشابي ألونسو، التركيز على العمل الفردي أكثر من الجماعي، ما أثر بالعمل والانسجام بين جميع عناصر خط الهجوم، وخصوصاً بين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور. وعليه، فإن من شأن انسجام خط الهجوم وعمله الجماعي مع خطي الدفاع والوسط، أن يمنح الفريق تطوراً كبيراً ويُساعد المدرب أربيلوا على العمل بثقة أكبر للسير في الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى منصات التتويج في نهاية الموسم.

انتصار جديد لضمان الاستقرار

يُعد عنصر الاستقرار من أهم العناصر التي يحتاجها أربيلوا، وخصوصاً من مواجهة فياريال القوية والصعبة، لأن تحقيق انتصار جديد وثلاث نقاط في الليغا، سيمنح المدرب الجديد ثقة أكبر بأن المجموعة تعمل معه بنجاح، وبالتالي فإن استقرار الفريق سيعزز الهدوء بعد العاصفة الكبيرة التي ضربت النادي الملكي أخيراً، ما يعني أن الفوز على فياريال سيحقق الأهداف المطلوبة على المدى القصير، وعلى رأسها الانتصارات والاستقرار الفني.