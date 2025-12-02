أراوخو عنوان أزمة في برشلونة: طلب إجازة للتعافي النفسي

- طلب رونالد أراوخو من إدارة برشلونة عدم إشراكه في المباريات حتى يتعافى نفسياً بعد طرده في مباراة تشلسي، حيث يعاني من ضغوط نفسية شديدة. - إدارة برشلونة تفهمت موقف أراوخو ومنحته فترة للتعافي النفسي دون تحديد مهلة زمنية، مؤكدة أن استعادة جهوزيته الذهنية أولوية قصوى. - يحظى أراوخو بدعم كامل من رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو والمدرب هانسي فليك، ويعمل على التعافي معنوياً بمساندة عائلته وزملائه.

قدّم المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو (26 عاماً)، طلباً إلى إدارة نادي برشلونة بعدم إشراكه في المباريات، حتى يتعافى من الأزمة النفسية التي يعاني منها منذ انهياره أمام تشلسي الإنكليزي، في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقد طُرد أراوخو بعد تدخل عنيف على مارك كوكوريلا، ليترك فريقه بعشرة لاعبين فقط، وانتهت المباراة بخسارة النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة، ما وضع اللاعب تحت دائرة الانتقادات والضغط النفسي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، الاثنين، أن أراوخو التقى وكلاءه ومسؤولي نادي برشلونة ظهر اليوم في المدينة الرياضية، وشرح موقفه بشكل صريح، وأوضح اللاعب أنه في حالة بدنية جيدة، لكنه على المستوى العاطفي غير مستعد للعمل بشكل طبيعي مع زملائه أو الاستعداد للمباريات، ويعكس هذا الطلب حرصه على عدم التأثير سلباً على الفريق، ورغبته في العودة بأفضل نسخة من نفسه بعد تجاوز الأزمة النفسية الحالية. وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة تفهمت موقف أراوخو وقدرت صراحته، مانحة إياه فترة للتعافي النفسي دون تحديد أي مهلة زمنية، ويرى النادي الكتالوني أن استعادة جهوزيته الذهنية أولوية قصوى قبل التفكير في العودة إلى الملاعب، خصوصاً وأن اللاعب غاب عن المباراة السابقة في الدوري ضد ديبورتيفو ألافيس، بعدما أعلن النادي أنه غير متاح بسبب مشاكل في المعدة.

وعبر رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن دعمه الكامل لأراوخو قبل أيام قليلة، كما يحظى اللاعب بتأييد كامل من المدير الرياضي البرتغالي ديكو وكذلك المدرب الألماني هانسي فليك، وقال لابورتا: "أود تشجيع أراوخو والدفاع عنه، لقد تعرض لانتقادات كثيرة ولا أرى ذلك عادلاً، يعطي كل ما لديه في الملعب، إنه قائدنا ويجب أن يتجاوز هذا الظرف لأنه شخص عاطفي وحساس، مر بفترة صعبة، ونحن معه، هنا نفوز معاً ونخسر معاً، ولا يوجد مسؤول واحد عن الهزائم أو الانتصارات".

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أراوخو سيركز حالياً على التعافي معنوياً وتجاوز لحظات القلق التي مر بها بعد الخسارة أمام تشلسي، مستنداً إلى رعاية عائلته ووكلائه وزملائه في الفريق، الذين وقفوا إلى جانبه بشكل كامل. ويُعد المدافع الأوروغوياني قائداً محبوباً لأنه يهتم بزملائه، كما تجلى ذلك حين نظم مأدبة جماعية في منزله لتعزيز روح الفريق، ليأتي دور النادي والفريق لمساندته واحترام حالته النفسية، لضمان عودته أقوى وأكثر توازناً.