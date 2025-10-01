أراوخو.. بين البقاء مع برشلونة وعروض أندية البريمييرليغ

- تلقى رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عروضاً ضخمة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها ليفربول وأرسنال وتشلسي، للتعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم تمسك مدرب برشلونة به. - يسعى ليفربول لتعويض إبراهيما كوناتي، بينما يطمح أرسنال لتعزيز دفاعه بمشروع ميكيل أرتيتا، في حين يطمح تشلسي للدخول في مفاوضات مباشرة مع برشلونة. - برشلونة يدرس العروض بعناية، ولن يقبل بأقل من 60 مليون يورو لبيع أراوخو، رغم وجود شرط جزائي بقيمة 65 مليون يورو في عقده.

تلقى مدافع نادي برشلونة الإسباني، الأوروغواياني رونالد أراوخو (26 عاماً)، عروضاً ضخمة من عدة فرق بالدوري الإنكليزي الممتاز من أجل حسم صفقته خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم تمسك مدرب البرسا، الألماني هانسي فليك، باللاعب لكونه أحد أبرز نجومه الأساسيين في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن أراوخو حصل على عرض جدي من قِبل إدارة نادي ليفربول الإنكليزي، التي تسعى إلى ضم مدافع برشلونة في "الميركاتو" الشتوي المقبل حتى تضمن وجود لاعب يستطيع تعويض الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي رفض تجديد عقده مع "الريدز" لأنه يريد خوض تجربة مع ريال مدريد الإسباني، الذي يستعد لحسم صفقته في صيف 2026.

وتابعت الصحيفة أن أرسنال انضم أيضاً إلى سباق التعاقد مع مدافع برشلونة، ويعمل على إقناع اللاعب بمشروع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يعتبر أن وجود أراوخو في تشكيلته الأساسية سيعطي دفعاً قوياً لخط دفاع "المدفعجية"، الأمر الذي يجعل اللاعب (26 عاماً)، أحد أبرز النجوم المطلوبين في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، ما يجعل الفريق الكتالوني يحصل على أرباح مالية ضخمة من عملية البيع.

وأوضحت أن تشلسي أيضاً لا يقل حماسة عن منافسيه أرسنال وليفربول، لأنه قدم عرضاً إلى مدافع برشلونة، ويطمح للدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة برشلونة، التي يبدو أنها أمام أيام قادمة حافلة بالاجتماعات، كونها تلقت بالفعل ثلاثة عروض من قِبل أندية "البريمييرليغ"، لكنها ستعمل على دراستها جيداً قبل أن تعطي الإجابة عنها، بالإضافة إلى أن رأي أراوخو سيكون هو الحاسم، خاصة أنه يفضل البقاء مع الفريق الكتالوني.

وختمت بالإشارة إلى أن برشلونة لن يقبل بيع عقد نجمه أراوخو بأقل من 60 مليون يورو، رغم أن المدافع وقّع على عقده أخيراً مع الفريق الكتالوني، ويوجد فيه شرط جزائي بقيمة 65 مليون يورو، لكن رئيس النادي خوان لابورتا يعلم جيداً أن العروض لن تأتي مرة أخرى، وهو ما يدفعه إلى الجلوس مع المدافع الأوروغواياني لإقناعه بالرحيل، لأن بطل الدوري الإسباني بحاجة إلى الأموال.