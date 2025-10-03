"أديداس تريوندا"... كرة كأس العالم 2026 الرسمية

- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، "أديداس تريوندا"، التي تتميز بتقنية متقدمة لتتبع الحركة، مما يساعد الحكام في اتخاذ قرارات دقيقة. - تتميز الكرة بتصميم فريد يجمع بين الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، احتفاءً بالدول المستضيفة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وتحتوي على رموز تمثل كل دولة. - تحتوي الكرة على شريحة لاستشعار الحركة بسرعة 500 هرتز، مما يضمن ثباتها في الهواء وتماسكها في الظروف المختلفة، مع تعزيز أداء اللاعبين ودقة قرارات الحكام.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن الكرة الرسمية لمباريات بطولة كأس العالم 2026، والتي أطلق عليها اسم "أديداس تريوندا"، وتحمل خصائص الدول الثلاث المستضيفة للبطولة العالمية في صيف عام 2026، وهي الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ووفقاً للبيان الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإن الكرة الجديدة "أديداس تريوندا"، تُوفر تقنية الكرة المتصلة بالتكنولوجيا والتي تتيح نظرة ثاقبة على كل حركة من حركات الكرة، مما سيدعم حُكام المباريات في اتخاذ قراراتهم. ويُعد إطلاق الكرة الرسمية لمباريات البطولة محطة جديدة من محطات الإثارة والتشويق في الطريق إلى القرعة النهائية، وهو يعني أيضاً أن العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026 وصل إلى واحدة من آخر محطاته البارزة.

وتُعد كرة تريوندا إسبانية الأصل وتعني الأمواج الثلاثة، وهي تُمثل إلى جانب ميزات التصميم الفريدة والمبتكَرة فرصة للاحتفاء باتحاد ثلاث دول (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية)، لاستضافة بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الصعيد الدولي. ويأتي الكشف عن الكرة الرسمية لمباريات البطولة بعد سلسلة من المحطات البارزة الأخرى في الطريق إلى موعد انطلاق المنافسات، بما في ذلك الكشف عن التمائم الرسمية الثلاث.

وبمنافسة إطلاق الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، تحدث رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، في تصريحات نشرها البيان الرسمي وقال: "ها هي الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم 2026. كم هي جميلة. أنا سعيد وفخور بتقديم تريوندا، فشركة أديداس ابتكرت كرة أيقونية أخرى لبطولة كأس العالم، بتصميمها الذي يُجسِّد وحدة وشغف الدول التي ستستضيف البطولة العام المقبل: كندا والمكسيك والولايات المتحدة. أتطلع بشوق لرؤية هذه الكرة الجميلة وهي تهز الشباك. انطلق العد التنازلي لأكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم وبدأت معه الكرة بالدوران".

يتميز تصميم الكرة الرسمية لمباريات البطولة بتداخُل الأحمر والأخضر والأزرق، في احتفاء بهيج بالدول الثلاث المضيفة، بينما تتكوّن من أربع طبقات وتحمل من الجهة الخارجية تشكيلات هندسية انسيابية تعكس الأمواج المشار إليها في كلمة "تريوندا"، بحيث تتداخل لتُشكل مثلثاً وسط الكرة، وذلك في إشارة إلى الاتحاد التاريخي للدول الثلاث المضيفة. وتتزين الكرة برموز مختلفة تمثل كل دولة من الدول الثلاث المضيفة، من ورقة القيقب التي تحيل إلى الطبيعة الكندية، إلى النسر المكسيكي، مروراً بنجمة الولايات المتحدة، بينما تحتفي الزخارف الذهبية بكأس البطولة، وتؤكد على المكانة المرموقة التي تحظى بها مسابقة كأس العالم.

يُذكر أن كرة "تريوندا" تزخر بعدد من التقنيات المبتكرة، إذ صُممت بطبقاتها الأربع والدرزات العميقة من أجل خلق سطح يوفر لها ثباتاً مثالياً خلال تحركها في الهواء، مما يضمن لها مقاومة هوائية كافية وموزّعة بالتساوي أثناء انتقالها في الهواء، أما الرموز المنقوشة التي لا تظهر إلا عن قرب، فإنها تُعزّز تماسك الكرة والتسديد والمراوغة في الظروف المناخية التي تتسم بالرطوبة أو عند اللعب على أرضية مبللة. في المقابل تعود الكرة المتصلة بالتكنولوجيا لتطفو على السطح مرة أخرى في الكرة الرسمية لمباريات بطولة كأس العالم، حيثُ تشمل شريحة لاستشعار الحركة من أحدث طراز، وذلك بسرعة 500 هرتز، مما يمكن من رصد كل عنصر من عناصر حركة الكرة، إذ تُرسل هذه التقنية بيانات دقيقة إلى نظام حَكَم الفيديو المساعد بشكل آني، مما يعزز عملية اتخاذ القرارات من حُكام المباريات، بما في ذلك الحوادث المُتعلقة بحالات التسلل.