أديبايو يسجل 83 نقطة متجاوزاً الراحل كوبي براينت

وضع اللاعب بام أديبايو (28 عاماً) اسمه بين عمالقة الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة "إن بي إيه"، بعدما أحرز 83 نقطة في فوز فريقه ميامي هيت على نظيره واشنطن ويزاردز بنتيجة 150-129 اليوم الأربعاء، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً في التاريخ خلال مباراة واحدة، متجاوزاً الأسطورة الراحل، نجم لوس أنجليس ليكرز، كوبي براينت.

وتجاوز أديبايو النجم الراحل براينت الذي كان قد أحرز 81 نقطة خلال مباراة أمام تورنتو رابتورز عام 2006، ليحلّ في المرتبة الثانية على لائحة أفضل المسجلين في مواجهة واحدة خلف الأسطورة ويلت تشامبرلاين الذي أحرز 100 نقطة خلال لقاء فيلادلفيا ووريورز أمام نظيره نيويورك نيكس عام 1962، ليبقى منذ ذلك الوقت هذا الرقم صامداً حتى يومنا هذا، نظراً لصعوبة الوصول إليه.

وقال أديبايو بعد المواجهة المثيرة من أرضية الملعب: "ويلت، أنا ثم كوبي، يبدو الأمر جنونياً، كنت أحاول فقط البقاء هادئاً وبكامل تركيزي، وفهمت أن بإمكاني تحقيق شيء استثنائي، لم أتوقف عن السعي للوصول إلى 83 نقطة، لكن أن يحدث هذا أمام والدتي وأهلي وجمهورنا، فهذا شيء سيدخل التاريخ وسيبقى عالقاً في ذاكرة إلى الأبد".

وقبل هذه المواجهة كان أفضل عدد نقاط وصل إليه أديبايو خلال مسيرته بمباراة واحدة 41 نقطة، لكنه خلال مواجهة الأربعاء قدم عرضاً استثنائياً للغاية، نجح من خلاله في تسجيل 43 في الشوط الأول فقط، قبل أن يضيف 40 أخرى في الشوط الثاني، ليتلقى تحية هائلة من جمهور ميامي الحاضر في مدرجات ملعب "كاسيّا أرينا"، مع الإشارة إلى أن أفضل مسجل في تاريخ هيت خلال لقاءٍ واحدٍ كان مسجلاً باسم ليبرون جيمس الذي أحرز 61 نقطة أمام شارلوت بوبكاتس حين كان لاعباً هناك بين 2010 و2014.

وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية على نظيره بروكلين نتس 138-100، بعدما عانى في الفترة الماضية من سلسلة أربع هزائم، فيما خسر بوسطن سلتيكس أمام سان أنتونيو سبيرز بفضل تألق الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي أحرز 39 نقطة.