أدريانو خارج الخطوط: تهديدات علنية وقضايا لا تنتهي

- أدريانو يهدد المحتال الذي استغل اسمَه للاحتيال على والدته بمبلغ 15 ألف ريال برازيلي، ويطالب بإعادة المال خلال 24 ساعة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حماية عائلته. - القضية أثارت تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً مع أدريانو، وسط استنكار لاستغلال أسماء النجوم في عمليات احتيال، بينما يواصل اللاعب السابق إثارة الجدل بعد توقيفه في البرازيل بسبب مخالفات مرورية. - أدريانو، الذي كان رمزاً للكرة البرازيلية، تحول لاحقاً إلى أحد أفراد عصابة "الكوماندوز الأحمر" بعد تراجع مستواه إثر وفاة والده، مما أثر على حياته المهنية والشخصية.

هدّد النجم البرازيلي السابق أدريانو (43 عاماً)، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الشخص الذي انتحل هويته واستغل اسمَه للاحتيال على والدته، بعدما نجح في الاستيلاء على مبلغ 15 ألف ريال برازيلي (نحو 2400 يورو).

وقال أدريانو في رسالته الغاضبة: "إلى هذا الوقح، من الأفضل أن تُعيد المال، لأنني سألاحقك كما يلاحق الشيطان. أنا هنا لأوجّه تحذيراً جدياً جداً. والدتي أودعت أكثر من 15 ألف ريال في حساب شخص كان ينتحل شخصيتي. والدتي! لا أحد يعبث بالأمهات أو الجدّات أو العائلة". وكشف اللاعب الملقّب بـ "الإمبراطور"، أن المحتال أقنع والدته بأنه غيّر رقم هاتفه، وقال في هذا السياق: "لم أغيّر رقمي أبداً، لكنه جعلها تصدّق ذلك"، وأضاف أدريانو في تهديده الصريح: "إذا لم تُعد المال، فسترى الشيطان نفسه ينزل إلى الأرض. لديك 24 ساعة فقط".

أدريانو بين الاحتيال والجدل المتجدد

أثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وسط تعاطف كبير مع أدريانو وعائلته، واستنكار لمحاولات استغلال أسماء النجوم في عمليات احتيال تستهدف أقرب الناس إليهم، في الوقت الذي يواصل فيه نجم إنتر ميلانو إثارة الجدل، بعد أن أوقفته الشرطة البرازيلية في وقت سابق، إثر مشكلة في أثناء تنقله في سيارته بريو دي جانيرو، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية. ووفقاً للمصدر ذاته، كان اللاعب السابق يقود سيارته برخصة منتهية الصلاحية ورفض إجراء اختبار تحليل الكحول، لكن لحسن الحظ لم يأخذ الضباط سيارته، وسمحوا له بانتظار سائق آخر يمتلك رخصة لتسلّم سيارته، لكن تم إيقافه بعد ذلك.

Mãe de Adriano é vítima de golpe, e Imperador manda recado: 'Vou atrás'.



"Minha mãe depositou R$ 15 mil e pouco. É melhor você devolver, cara. Vou atrás de tu que nem um car****. Quem tá falando é o Adriano. Vou te dar 24 horas."



وبعد أن كان أحد رموز الكرة البرازيلية في الفترة ما بين 2004 و2007، تحول اللاعب في وقت سابق، إلى أحد أفراد عصابة شهيرة في البرازيل تحمل اسم "الكوماندوز الأحمر"، وذلك في محاولة لكسب الأموال بطريقة سهلة. وكان أدريانو قد أوقف مسيرته في عالم كرة القدم بسبب وفاة والده، حيث عرف مستواه تراجعاً كبيراً منذ أن كان في إنتر ميلانو، وهو الذي قال في حوار سابق مع مجلة "أر7" البرازيلية: "أنا فقط أعرف كم عانيت، موت والدي تركني في فراغ كبير، انتهى بي الأمر بالشعور بالوحدة الشديدة وعزلت نفسي، كان الأمر الأسوأ".