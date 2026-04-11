أخوماش يشعلها: المغرب يستحق نهائي مونديال 2030

11 ابريل 2026
لعب أخوماش ضد السنغال في نهائي الكان، 18 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
أشعل نجم منتخب المغرب ونادي رايو فاليكانو، إلياس أخوماش (21 عاماً)، الجدل في إسبانيا، بعدما عبر عن رأيه بصراحة، عندما أكد استحقاق بلاده تنظيم نهائي بطولة كأس العالم 2030، التي ستقام في ثلاثة بلدان للمرة الثانية في تاريخ المسابقة الدولية. وقال إلياس أخوماش في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة آس الإسبانية أمس الجمعة: "المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم في عام 2030، يجب أن يتم تنظيمها في المغرب"، ما يعني أن عدم استحقاق إسبانيا هذا الأمر، رغم المحاولات الكثيرة، التي يقوم بها المسؤولون والقائمون على كرة القدم في البلاد، التأثير على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف أخوماش أن "العنصرية، التي يقوم بها البعض في إسبانيا، والصيحات ضد المسلمين سواء خارج الملاعب أو في المدرجات، لا تؤثر فيّ نهائياً، وهناك الكثير من الأشخاص، الذين يعملون إلى تضخيم هذه الحوادث، بدلاً من محاربتها وفق القانون والعمل على تجاهلها بشكل نهائي، ولو سمعتها أنا بشكل مباشر، فإنني سأكتفي بالضحك ولا أرد على هؤلاء الجهلة".

جماهير إسبانية في برشلونة،31 مارس 2026 (غونغورا/Getty)
الهتافات العنصرية تُضعف موقف إسبانيا قبل مونديال 2030

كما تطرق أخوماش إلى الحديث عن المغرب، وعندما سُئل عما إذا كان منتخب "أسود الأطلس" استحق لقب كأس أمم أفريقيا وما إذا كان تحدث مع زميله السنغالي، باتيه سيس، أوضح أنه يفضل عدم مناقشة هذه الأمور أمام وسائل الإعلام، وأنه يفضل الحديث عنها وجهاً لوجه. وقال: "هل استحق المغرب اللقب؟ لا أدري، أخبروني، لأنني أحترم جميع الآراء".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تصريحات إلياس أخوماش ستجعل الجدل كثيراً في إسبانيا، خاصة أنها تعد رسالة مباشرة وواضحة من قبل أحد أبرز المواهب المغربية في الليغا، الذي يرى أن المملكة لا تستحق تنظيم نهائي مونديال 2030، نظراً إلى العنصرية، التي حاول تجاهل الدخول في تفاصيلها، إلا أن صاحب 21 عاماً استطاع ما يريده وبذكاء كبير.

