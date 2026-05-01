أخوماش يخطف الأنظار بعلم فلسطين بعد فوز فاليكانو بدوري المؤتمر

- إلياس أخوماش، نجم رايو فاليكانو، يلفت الأنظار برفعه علم فلسطين بعد فوز فريقه على ستراسبورغ الفرنسي في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، مهدياً الانتصار للشعب الفلسطيني المتأثر بالحرب في غزة. - الصحيفة الإسبانية ماركا توضح أن أخوماش أخذ العلم الفلسطيني من أحد المشجعين واحتفل مع زملائه، مما أشعل حماسة الجماهير الحاضرة في المدرجات. - يُعتبر إلياس أخوماش من أبرز المواهب في رايو فاليكانو، حيث ساهم بتمريراته الحاسمة في وصول الفريق إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية، ويطمح لتحقيق اللقب.

خطف نجم نادي رايو فاليكانو الإسباني، المغربي إلياس أخوماش (22 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة بعدما رفع علم فلسطين عقب فوز فريقه على ستراسبورغ الفرنسي بهدف مقابل لا شيء، أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وبعد تحقيق الانتصار على ستراسبورغ الفرنسي، سارع إلياس أخوماش إلى الذهاب لمدرجات ناديه رايو فاليكانو حتى يحتفل مع الجماهير، لكنه فاجأ الجميع بعدما قرر رفع العلم الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى إهداء المغربي انتصاره إلى الشعب الفلسطيني، الذي عانى من حرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن إلياس أخوماش قام بأخذ العلم الفلسطيني من أحد المشجعين في المدرجات، وتوجه مباشرة إلى رفاقه، حيث وضع العلم على الأرض أمام جميع لاعبي رايو فاليكانو، الأمر الذي أشعل حماسة الجماهير الحاضرة، التي قامت بالتعبير عن سعادتها بهذا الانتصار المهم على ستراسبورغ الفرنسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ويذكر أن النجم المغربي إلياس أخوماش يُعد أحد أبرز المواهب التي سطعت بقوة في الموسم الحالي مع نادي رايو فاليكانو، الذي حقق نتائج جيدة للغاية في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بالموسم الجاري، بالإضافة إلى أن "أسد الأطلس" استطاع بفضل تمريراته الحاسمة إيصال فريقه إلى نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه يطمح الآن إلى بلوغ النهائي وخطف لقب المسابقة القارية.