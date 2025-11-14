أحمد الكاس يكشف خفايا وداع مونديال الناشئين في قطر ومستقبل لاعبي مصر

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
14 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:45 (توقيت القدس)
الكاس يتحدث عن تجربة مونديال الناشئين في قطر
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد أحمد الكاس، مدرب منتخب مصر تحت 17 عاماً، أن الخروج من مونديال الناشئين في قطر كان نتيجة لمجموعة صعبة وإصابات مؤثرة، مثل إصابة أدهم فريد وغياب محمد حمد، مما قلل عدد اللاعبين المتاحين إلى 16 فقط.

- أشار الكاس إلى أن بعض اللاعبين تلقوا اهتماماً من أندية أوروبية، مما يعكس جودة الجيل الحالي، وأكد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم رغم الانتقادات، وشكرهم على جهودهم في البطولات المختلفة.

- اعترف الكاس بإمكانية ارتكابه بعض الأخطاء، لكنه أكد أنها لم تكن مقصودة، معبراً عن ثقته الكبيرة في اللاعبين وتمنياته بالوصول لأبعد من ذلك في البطولة.

خرج مدرب منتخب مصر تحت 17 عاماً، أحمد الكاس (60 عاماً)، للحديث عن الخروج من بطولة مونديال الناشئين المقام حالياً في قطر، عقب الخسارة أمام سويسرا، اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأكد الكاس، في تصريحاته لـ "العربي الجديد"، أن مسيرتهم في البطولة لم تكن سهلة، بعد الوقوع في مجموعة صعبة، ضمت فنزويلا وإنكلترا، قبل الخروج في الدور الثاني أمام سويسرا، في لقاء غاب فيه التوفيق، بعد أن كانوا الأقرب للتسجيل في بداية اللقاء، على حد تعبيره. وكشف الكاس أن بعض اللاعبين تلقّوا بالفعل اهتماماً من أندية ووكلاء في أوروبا، مؤكداً أن مجرد حديث الأندية عن لاعبين من المنتخب، هو مؤشر إيجابي على جودة هذا الجيل. وتحدّث مدرب "الفراعنة الصغار" عن الإصابات، التي أثرت على مشوارهم، مثل إصابة أدهم فريد بقطع في الرباط الصليبي، وغياب محمد حمد بسبب الإصابة، وهو ما جعل عدد اللاعبين المتاحين 16 فقط. 

تستضيف قطر مونديال الناشئين حتى 27 نوفمبر الجاري (العربي الجديد/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

على هامش مونديال الناشئين في قطر... أطفال يحلمون برؤية هؤلاء النجوم

وأكد الكاس أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم رغم الانتقادات، مشيراً إلى أنهم اجتهدوا في كل بطولة، سواء في شمال أفريقيا أو في كأس أمم أفريقيا أو في التصفيات، حتى الوصول إلى كأس العالم للناشئين في قطر. وأوضح أنه شكر لاعبيه على الرحلة الطويلة التي قطعوها معاً. وكشف مدرب ناشئي مصر عن أنه ربما يكون قد أخطأ في بعض القرارات، لكنه أشار إلى أن ذلك طبيعي في كرة القدم، مؤكداً أن أي خطأ لم يكن مقصوداً، وأنه كان يتعامل مع اللاعبين باعتبارهم أبناءه. وختم حديثه قائلاً: "كرة القدم فيها فرحة وفيها حزن، واليوم كان نصيبنا الوجع. لكني كنت أتمنى الوصول أبعد من ذلك، وكانت لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين".

دلالات

ذات صلة

تحدثت الجماهير المصرية بعد خروج "الفراعنة" من مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

مشجعون مصريون: راضون عن الأداء رغم الخروج من مونديال الناشئين

أبدت بعض الجماهير المصرية، في حديثها مع "العربي الجديد"، رضاها التام عن الأداء، الذي قدمته كتيبة المدرب أحمد الكاس، رغم الخروج من مونديال الناشئين.

تستضيف قطر مونديال الناشئين حتى 27 نوفمبر الجاري (العربي الجديد/Getty)

رياضة

على هامش مونديال الناشئين في قطر... أطفال يحلمون برؤية هؤلاء النجوم

على هامش فعاليات كأس العالم للناشئين، المقامة حالياً في قطر والتي تستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اقتربت كاميرا "العربي الجديد" من المدرجات والممرات.

كشف العديد من الجماهير عن قصص قمصانهم الخاصة (العربي الجديد/Getty)

رياضة

جماهير مونديال الناشئين وقمصانها المميزة.. هذه قصتها

كشف عدد من الجماهير الحاضرة في مونديال الناشئين 2025، الذي يقام في الدوحة، لـ"العربي الجديد"، عن قصصهم الخاصة، حول القمصان، التي يرتدونها.

من حضور الصغار خلال مباراة لمنتخب تونس، 6 نوفمبر 2025 (Getty)

رياضة

أطفال مونديال الناشئين يكشفون عن مرشحهم للقب البطولة

رصدت كاميرا "العربي الجديد" خلال جولة في أكاديمية أسبايرز ومحيطها آراء الأطفال الذين يتابعون بطولة مونديال الناشئين 2025، حيثُ كشفوا عن أبرز مرشح.

المساهمون
المزيد في رياضة
ميسي خلال مباراة أنغولا الودية، 14 نوفمبر 2025 (خوليو باتشيكو نتيلا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ميسي يترك بصمته في أفريقيا والأرجنتين تهزم أنغولا في مباراة احتفالية

تحدث الشريف وفراس تيت عن هدفهما من خوض غمار الانتخابات (العربي الجديد/فيسبوك)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

انتخابات الكرة السورية أمام الاختبار... مخاوف من إعادة إنتاج الواقع

من مواجهة مصر في تصفيات المونديال، 12 أكتوبر 2025 (أيمن عارف/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

خسارة منتخب مصر أمام أوزبكستان تثير قلق الجماهير قبل كأس أفريقيا