أحمد الكاس يكشف خفايا وداع مونديال الناشئين في قطر ومستقبل لاعبي مصر

- أكد أحمد الكاس، مدرب منتخب مصر تحت 17 عاماً، أن الخروج من مونديال الناشئين في قطر كان نتيجة لمجموعة صعبة وإصابات مؤثرة، مثل إصابة أدهم فريد وغياب محمد حمد، مما قلل عدد اللاعبين المتاحين إلى 16 فقط. - أشار الكاس إلى أن بعض اللاعبين تلقوا اهتماماً من أندية أوروبية، مما يعكس جودة الجيل الحالي، وأكد أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم رغم الانتقادات، وشكرهم على جهودهم في البطولات المختلفة. - اعترف الكاس بإمكانية ارتكابه بعض الأخطاء، لكنه أكد أنها لم تكن مقصودة، معبراً عن ثقته الكبيرة في اللاعبين وتمنياته بالوصول لأبعد من ذلك في البطولة.

خرج مدرب منتخب مصر تحت 17 عاماً، أحمد الكاس (60 عاماً)، للحديث عن الخروج من بطولة مونديال الناشئين المقام حالياً في قطر، عقب الخسارة أمام سويسرا، اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأكد الكاس، في تصريحاته لـ "العربي الجديد"، أن مسيرتهم في البطولة لم تكن سهلة، بعد الوقوع في مجموعة صعبة، ضمت فنزويلا وإنكلترا، قبل الخروج في الدور الثاني أمام سويسرا، في لقاء غاب فيه التوفيق، بعد أن كانوا الأقرب للتسجيل في بداية اللقاء، على حد تعبيره. وكشف الكاس أن بعض اللاعبين تلقّوا بالفعل اهتماماً من أندية ووكلاء في أوروبا، مؤكداً أن مجرد حديث الأندية عن لاعبين من المنتخب، هو مؤشر إيجابي على جودة هذا الجيل. وتحدّث مدرب "الفراعنة الصغار" عن الإصابات، التي أثرت على مشوارهم، مثل إصابة أدهم فريد بقطع في الرباط الصليبي، وغياب محمد حمد بسبب الإصابة، وهو ما جعل عدد اللاعبين المتاحين 16 فقط.

وأكد الكاس أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم رغم الانتقادات، مشيراً إلى أنهم اجتهدوا في كل بطولة، سواء في شمال أفريقيا أو في كأس أمم أفريقيا أو في التصفيات، حتى الوصول إلى كأس العالم للناشئين في قطر. وأوضح أنه شكر لاعبيه على الرحلة الطويلة التي قطعوها معاً. وكشف مدرب ناشئي مصر عن أنه ربما يكون قد أخطأ في بعض القرارات، لكنه أشار إلى أن ذلك طبيعي في كرة القدم، مؤكداً أن أي خطأ لم يكن مقصوداً، وأنه كان يتعامل مع اللاعبين باعتبارهم أبناءه. وختم حديثه قائلاً: "كرة القدم فيها فرحة وفيها حزن، واليوم كان نصيبنا الوجع. لكني كنت أتمنى الوصول أبعد من ذلك، وكانت لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين".