- قاد أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاماً لتحقيق فوز كبير على هايتي بنتيجة 4-1 في مونديال الناشئين بقطر، معبراً عن فخره وسعادته بالبداية الموفقة بعد غياب 28 عاماً عن البطولة. - أشاد الكاس بدور الجمهور المصري في دعم الفريق، مؤكداً أن النجاح في البطولة يعتمد على الجهد والعمل، وليس هناك فريق سهل، مشيراً إلى إمكانية حدوث مفاجآت في كرة القدم. - أشار الكاس إلى تأثير تتويج المغرب بكأس العالم للشباب كمصدر إلهام، مؤكداً الاستعداد لمواجهة فنزويلا بهدف إسعاد الجماهير.

حلّ المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاماً، أحمد الكاس (60 عاماً)، ضيفاً على "العربي الجديد"، بعد الانتصار الكبير، الذي حققته كتيبته على هايتي بنتيجة (4-1)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات مونديال الناشئين المقام حالياً في قطر

وتحدث الكاس بروح مليئة بالفخر والواقعية، مبدياً سعادته بالبداية الموفقة، بعد غياب دام عقوداً عن المشاركة في كأس العالم للناشئين. وفي البداية، علّق الكاس على الفوز قائلاً: "لم نلعب في مونديال الناشئين منذ 28 عاماً، ودائماً عانينا مشاكل في البدايات. في أمم أفريقيا كان ذلك واضحاً، لذلك أنا أشكر اللاعبين، والجهازين الطبي والإداري، بعد الانتصار على هايتي. الجميع اجتهد من أجل تحقيق شيء يسعد الجماهير".

ثم واصل المدير الفني لناشئي "الفراعنة" حديثه، مشيداً بدور الجمهور المصري، الذي حضر وساند بقوة، قائلاً: "الجماهير لها فضل كبير في دعم اللاعبين خلال اللقاء، وكنت سعيداً جداً بذلك. إذا ذهبنا بعيداً في البطولة، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم الجماهير. أوجّه لهم الشكر من القلب". وعن التوقعات المستقبلية، أكد الكاس أنه لا يؤمن بالضمانات أو التنبؤات المسبقة في كرة القدم، قائلاً: "ليس هناك توقعات، يجب أن تجتهد وتعمل، وهذا سيظهر في الملعب. ليس هناك فريق سهل، فمن الممكن أن يتغلب منتخب هايتي على إنكلترا، وليس هناك شيء مستحيل".

كما أشار الكاس إلى التأثير الإيجابي لتتويج منتخب المغرب بالنسخة الأخيرة لكأس العالم للشباب في تشيلي، معتبراً أن ذلك شكّل مصدر إلهام لجميع المنتخبات، قائلاً: "تتويج شباب المغرب في المونديال الأخير أعطى دافعاً كبيراً لكل دول العالم، بأنّه ليس هناك مستحيل في كرة القدم". واختتم المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين حديثه بالتطلع إلى المباراة المقبلة أمام فنزويلا، مضيفاً: "سنستعد لمواجهة فنزويلا، وسنعمل على إسعاد الجماهير، التي ننتظر حضورها في اللقاء، وسنقدّم كل شيء من أجل فرحتها".