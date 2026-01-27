- سحبت السلطات الكويتية الجنسية من أحمد الطرابلسي، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، ضمن قرارات شملت 65 شخصاً لأسباب تتعلق بالحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو ارتكاب جرائم. - الطرابلسي، المولود في بيروت عام 1947، كان أحد أبرز نجوم العصر الذهبي للرياضة الكويتية، وشارك في كأس العالم 1982 وساهم في فوز الكويت بكأس الخليج ثلاث مرات. - بعد اعتزاله، اتجه الطرابلسي إلى التدريب، حيث عمل مدرباً لمنتخب الكويت الوطني حتى عام 1995.

قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية من حارس مرمى المنتخب الوطني السابق أحمد الطرابلسي (78 عاماً)، ضمن أربعة مراسيم وقرارات حكومية شملت 65 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، من بينهم أسماء بارزة في الرياضة والطب والثقافة والمؤسسة العسكرية.

وورد اسم الطرابلسي، الذي كان ضابطاً سابقاً في الجيش، ضمن قائمة طويلة سحبت منهم الجنسية، وبررت الكويت هذه الإجراءات، بكونها تأتي لأسباب تشمل الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، أو ارتكاب جرائم، أو العمل على تقويض النظام، إضافة إلى حالات ازدواج الجنسية.

ويعتبر الطرابلسي الذي وُلد في بيروت عام 1947، وهو شقيق بطل العالم اللبناني الراحل في رفع الأثقال محمد خضر الطرابلسي، الذي كان له تأثير واضح في بداياته الرياضية، وأحد أبرز نجوم العصر الذهبي للرياضة الكويتية، وارتبط اسمه بأهم الإنجازات الكروية في تاريخ البلاد. وبدأ مشواره الكروي حارساً للمرمى مع فريق مدرسة المزرعة الرسمية، ثم انتقل إلى نادي النجمة اللبناني، وبعدها انتقل إلى الكويت برفقة خاله زكريا شهاب، حيث واصل اللعب على مستوى المدارس، قبل أن ينضم إلى منتخب مدارس الكويت. وبفضل تألقه، انضم إلى نادي القادسية الكويتي، ثم انتقل إلى نادي الكويت الذي استمر في صفوفه حتى اعتزاله اللعب.

وعلى المستوى الدولي، كان الطرابلسي الحارس الأساسي لمنتخب الكويت في مشاركته الوحيدة بنهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا، كما ساهم في تتويج المنتخب بلقب كأس الخليج ثلاث مرات أعوام 1972 و1974 و1976، وسجل حضوراً لافتاً في نسخة 74، بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال البطولة من دون أن يستقبل أي هدف، ليُلقب بـ"الحارس الأمين". كما حقق لقب كأس العالم مع المنتخب العسكري، وبعد اعتزاله اتجه إلى التدريب، حيث عمل مدرباً لمنتخب الكويت الوطني، واستمر في المجال الفني حتى عام 1995.