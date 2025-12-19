- أحمد البهجة يشيد بأهمية المباريات الودية في تحضير منتخب المغرب لكأس أمم أفريقيا، ويؤكد على ضرورة تبني نهج هجومي بقيادة أشرف حكيمي للمنافسة على اللقب. - يدعو البهجة لدعم جماهيري غير مسبوق للمدرب وليد الركراكي، مشيراً إلى أهمية استمراره في قيادة المنتخب حتى في حال عدم التتويج. - يبرز البهجة دور أكاديمية محمد السادس في تطوير المواهب، مشيداً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرياضية التي تعزز طموح المغرب في تحقيق الألقاب القارية والعالمية.

كشف نجم منتخب المغرب السابق أحمد البهجة (55 عاماً) أن المباريات الودية خلال الفترة الماضية شكّلت محطة مهمة في مسار استعدادات "أسود الأطلس" لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي حتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال أحمد البهجة، أحد أساطير الدوري السعودي في تسعينيات القرن الماضي، إن المباريات الأخيرة أتاحت الفرصة للمدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي (50 عاماً) لتجريب الطريقة المثلى التي سيعتمدها في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا أمام منتخب جزر القمر، مشدداً على ضرورة تبني نهج هجومي يُمكّن كتيبة القائد أشرف حكيمي (27 عاماً) من المنافسة بقوة على اللقب القاري.

وحول حظوظ منتخب المغرب في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، أكد البهجة أهمية توفير دعم جماهيري غير مسبوق للمدرب وليد الركراكي، وتابع قائلاً: "ندرك أن الركراكي سيكون تحت ضغط كبير، ونتمنى أن يُتوج باللقب الأفريقي، لكن حتى وإن لم يحقق ذلك، فيجب أن يواصل عمله على رأس منتخب أسود الأطلس". وأشاد أحمد البهجة بالدور المحوري الذي تلعبه أكاديمية محمد السادس في إنجاب المواهب وتكوين المدربين، معتبراً أنها أصبحت رافداً أساسياً لمختلف الفئات السنية للمنتخبات المغربية.

واختتم حديثه بالتأكيد أن المسيرة الناجحة لكرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة الاستثمارات المالية واللوجستية الكبيرة التي رُصدت لتطوير اللعبة، إضافة إلى جودة البنية التحتية الرياضية، ما يجعل من غير المقبول اليوم تقديم الأعذار أمام طموح التتويج بالمزيد من الألقاب القارية والعالمية، والتي كان آخرها لقب كأس العرب 2025 مع طارق السكتيوي على حساب الأردن بنتيجة 3-2 على ملعب لوسيل.

ويُعد أحمد البهجة من أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ كرة القدم المغربية، إلى جانب نجوم، مثل الحارس بادو الزاكي ومحمد التيمومي وعزيز بودربالة وصلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا (كماتشو) ونور الدين النيبت. بدأ مسيرته مع الكوكب المراكشي، ثم التحق بمنتخب أسود الأطلس، الذي شارك معه في مونديال أميركا 1994، قبل أن يخوض تجربة احترافية ناجحة في السعودية مع الهلال، إذ تُوّج بعدة ألقاب، ثم واصل تألقه مع الاتحاد والنصر الذي شارك معه في كأس العالم للأندية عام 2000 بالبرازيل.