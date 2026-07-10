أحذية نجوم كأس العالم.. قصص ورسائل تتجاوز المستطيل الأخضر

- في كأس العالم 2026، لم تكن أحذية اللاعبين مجرد أدوات رياضية، بل حملت قصصاً ورسائل شخصية، مثل حذاء بيدرو نيتو الذي ظهر بثقب بسبب "متلازمة هاغلوند"، مما أثار تساؤلات حول قدرته على اللعب. - كريستيانو رونالدو لفت الأنظار بحذائه الذي حمل أسماء أبنائه الخمسة، مما أضاف بُعداً شخصياً لمشاركته في البطولة، بجانب أدائه المميز ودموعه بعد الخروج أمام إسبانيا. - ألكسندر إيزاك، نجم السويد، أظهر فخره بأصوله الإريترية بوضع علم إريتريا على حذائه بجانب العلم السويدي، مؤكداً أهمية الانتماء لكلا البلدين.

لم تعد أحذية اللاعبين في بطولة كأس العالم 2026 مجرد وسيلة داخل الملعب، بعدما حملت في هذا المونديال قصصاً خاصة ورسائل مرتبطة بحياة النجوم، من إصابات أجبرتهم على تعديلها، إلى رموز تعكس أصولهم وعائلاتهم.

ثقب في حذاء بيدرو والإصابة الغريبة

خطف حذاء لاعب منتخب البرتغال بيدرو نيتو الأنظار خلال مواجهة المنتخب الإسباني في دور الـ16، بعدما أظهرت الكاميرات وجود ثقب في الجزء الخلفي منه، عقب خروج لاعب تشلسي لتغييره إثر تعرضه للتمزق. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فقد أثار المشهد غير المعتاد تساؤلات واسعة بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية قدرة اللاعب على مواصلة المباراة بهذه الطريقة، قبل أن تتضح الأسباب لاحقاً.

وبيّن التقرير أن نيتو يعاني من "متلازمة هاغلوند"، وهي حالة مرضية تتسبب في نمو عظمي غير طبيعي في الجزء الخلفي من الكعب، ما يؤدي إلى احتكاك الحذاء بالمنطقة وضغطه على وتر أخيل، مسبباً التهاباً وآلاماً، ولذلك يلجأ اللاعب إلى تعديل حذائه عبر إحداث فتحة في الخلف، لتقليل الاحتكاك وتخفيف الألم أثناء اللعب.

¿POR QUÉ ROMPE EL TACO EN EL TALÓN? 🇵🇹



Pedro Neto sufre el síndrome de Haglund, un crecimiento ósea anormal en la parte posterior del hueso del talón.



Ayer se lo vio contra España, reingresar al campo con un agujero grande en el zapato, para así aliviar dolor. pic.twitter.com/fTTl83Do5E — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) July 7, 2026

لفتة كريستيانو رونالدو في كأس العالم

لم يصنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحدث من خلال تسجيل الأهداف في كأس العالم ودموعه بعد الوداع أمام إسبانيا في دور الـ 16 فقط، بل أيضاً بحذائه وما حمله من أسماء، خلال مونديال 2026. إذ أظهرت صور انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حذاء "الدون" وقد دُوّنت عليه أسماء أبنائه الخمسة، فحمل أحد زوجي الحذاء اسمي: ماتيو، وكريستيانو جونيور، والآخر أسماء: إيفا ماريا، وألانا مارتينا وبيلا.

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نجم السويد وعلم إرتريا

انتشرت صور لحذاء نجم منتخب السويد ونادي ليفربول، ألكسندر إيزاك، بوجود علم إرتري صغير، خلال كأس العالم 2026، رفقة علم السويد. وقبل المباراة أمام اليابان في ختام دور المجموعات (انتهى بالتعادل بهدف لمثله)، تحدث إيزاك عن العلم الإرتري، الذي يمثل تكريماً لأصوله. وحول هذا قال في تصريحات نقلتها صحيفة أفتونبلادت السويدية: "هذا هو موطني. إنه يعني الكثير لي ولعائلتي، تماماً كما يعني العلم السويدي. لهذا السبب أشعر بأهمية وجود علم من كل بلد".