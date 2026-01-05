- شهدت كأس أمم أفريقيا 2025 بروز الأحذية النباتية، حيث ارتدى اللاعب النيجيري شيدوزي أوازييم أحذية "سوكيتو" المصنوعة من مواد معاد تدويرها، مما يعكس وعي اللاعبين البيئي ورغبتهم في تقليل الأثر البيئي. - تميزت "سوكيتو" بتصنيع أحذية تدوم طويلاً، مما يقلل من استهلاك الموارد، حيث صُممت نسخة "ديفيستا" بأكثر من 50% من مواد مستعملة، متفوقة على المنافسين. - أصبحت الأحذية النباتية رمزاً للراحة والمتانة، ورفعت وعي اللاعبين والمشجعين حول استدامة كرة القدم، مما يعزز ثقافة الفرق الرياضية الحديثة.

شهدت كأس أمم أفريقيا 2025 ظهور أحذية كرة القدم النباتية بشكلٍ لافت، لتؤكد أنّ اللاعبين أصبحوا أكثر وعياً تجاه القضايا البيئية في ظلّ رغبتهم في المساهمة بحماية الطبيعة، بعدما اتجه النيجيري شيدوزي أوازييم إلى ارتداء أحذية "سوكيتو" النباتية، المصنوعة من مواد معاد تدويرها، بهدف تقليل الأثر البيئي للاعبين المحترفين.

واعتمدت العلامة على تصنيع أحذية تدوم طويلاً لتقليل التبذير، بدلاً من استبدال الأحذية كلّ أسبوعين، واختار اللاعبون ارتداءها عدة أشهر، ما ساهم في خفض استهلاك الموارد، وأوضح مؤسس العلامة جاك هاردي أن الهدف هو أن يستخدم المحترف زوجاً أو اثنين فقط في السنة، مقارنة بالاستهلاك المفرط الذي كان سائداً سابقاً.

وركزت "سوكيتو" على استخدام مواد نباتية بالكامل، وكذلك إعادة تدوير الأحذية القديمة، التي كانت مهددة بالذهاب إلى مكب النفايات، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية الأحد، وقد صممت العلامة نسخة "ديفيستا"، المصنوعة بأكثر من 50% من مواد مستعملة، لتتفوق على منافساتها التي لا تتجاوز 20% من المواد المعاد تدويرها.

وأكد اللاعبون أن الأحذية النباتية ليست صديقة للبيئة فحسب، بل توفر أيضاً راحة ومتانة عالية، وأشار أوازييم إلى أن حذاءه مميز، مضيفاً: "حذائي يدوم لفترة أطول بكثير مقارنة بالعلامات الأخرى، مع الحفاظ على راحة القدم"، وانتشر استخدام هذه الأحذية بين لاعبي مصر وزامبيا وموزامبيق، ليشكل اتجاهاً واضحاً في الملاعب الأفريقية.

وساهمت هذه المبادرة في رفع وعي اللاعبين والمشجعين حول استدامة كرة القدم، وصرّح جاك هاردي بأن الرياضيين يتحدثون عن البيئة فيما بينهم، ويبدو أن الاهتمام بالقضايا البيئية أصبح جزءاً من ثقافة الفرق الرياضية الحديثة، كما أكد أنّ العلامة مستعدة للتضحية بأرباحها لتقديم منتجات أكثر احتراماً للبيئة، مقارنة بالمنافسين الذين لا يضعون الاستدامة في أولوياتهم.

وأضافت أحذية كرة القدم النباتية قيمة جديدة للمنافسة، فهي ليست مجرد أداة رياضية، بل أصبحت رسالة بيئية واضحة في الملاعب، وتوقع خبراء الصناعة أن تزداد شعبية هذه الأحذية في الدوري الفرنسي ودوريات أخرى خلال السنوات المقبلة، لتعكس تحول كرة القدم نحو خيارات أكثر صداقة للبيئة واستدامة.