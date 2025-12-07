أحداث عنف توقف ديربي تونس للشباب والأفريقي يهدّد بهذه الخطوة

- شهدت مباراة ديربي تونس بين الترجي والنادي الأفريقي أحداث عنف مؤسفة، مما أدى إلى إيقافها قبل نهايتها بدقيقتين، وتسبب في إصابات متفاوتة الخطورة بين اللاعبين والجهاز الفني للنادي الأفريقي. - أعرب النادي الأفريقي عن استنكاره الشديد للأحداث، مشددًا على أن حماية شباب النادي خط أحمر، وأن الرهان الحقيقي لمباريات الفئات السنية هو التربية والتأطير. - أعلن النادي عن نيته اتخاذ الإجراءات القانونية والرياضية اللازمة لضمان حقوقه ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

شهدت مباراة ديربي تونس بين الترجي والنادي الأفريقي، التي أقيمت في مركب نادي الترجي، ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة القدم لفئة الشباب، الأحد، أحداث عنف مؤسفة تسببت في إيقافها قبل دقيقتين من نهايتها، ما خلّف حالة من الصدمة في الشارع الرياضي من جراء تواصل العنف في الملاعب التونسية.



وأعلن النادي الأفريقي في بيان رسمي: "تسبّبت هذه الأحداث في تعرّض عدد من اللاعبين وأعضاء من الجهاز الفني إلى إصابات متفاوتة الخطورة، حتمت نقلهم إلى المستشفى، وذلك نتيجة أعمال العنف الشديد التي طاولتهم من قبل لاعبي الفريق المنافس وعدد من الجماهير الحاضرة".

وتابع الأفريقي: "بالإضافة إلى ذلك، منعُ الفريق الإعلامي لنادينا ليلة البارحة وصباح اليوم من تغطية المباريات التي أُقيمت بمركّب فريق الترجي، في مختلف الفئات السنية، ورغم هذا التضييق، أصرّ فريقنا على الحضور، لوعينا المسبق بكيفية إدارة مثل هذه المباريات، وقد تمكّن فريقنا الإعلامي في نهاية الأمر من الدخول، بعد تدخّل مسؤولي الأفريقي".

وأضاف الأفريقي: "تعبّر إدارة النادي عن استنكارها الشديد لهذه الأحداث المؤسفة وغير المقبولة، وتشدّد كذلك على أنّ حماية شباب النادي تُعدّ خطّاً أحمر، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال التهاون فيها، خصوصاً أن الرهان الحقيقي لمباريات الفئات السنية يتمثل في التربية والتأطير".

واختتم النادي التونسي العريق بيانه بالإشارة إلى أنه سيشرع في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والرياضية اللازمة لدى الهياكل المعنية، لضمان حقوق الأفريقي ومحاسبة كلّ من تثبت مسؤوليّته في هذه الاعتداءات، وفقاً لما جاء في نص البيان.