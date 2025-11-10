أجواء فريدة تميّز مونديال الناشئين في قطر 2025

- تستمر منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر حتى 27 نوفمبر، وسط أجواء جماهيرية مميزة تعكس شغف العائلات بكرة القدم، مع حضور متنوع من مختلف أنحاء العالم. - تُقام المباريات في ملاعب أكاديمية أسباير، حيث تتواصل الفعاليات المصاحبة في أجواء احتفالية تجمع بين المنافسة والتفاعل العائلي، مع عروض فنية وموسيقية تزيد من حماس الجماهير. - تشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وتُقام المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي، مع تأكيد قطر على قدرتها في تنظيم بطولات عالمية مميزة.

تتواصل منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر والتي من المقرر استمرارها حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط أجواء جماهيرية رائعة، تعكس شغف العائلات بكرة القدم، وسط حضور جماهيري متنوع من مختلف أنحاء العالم، أضفى لمسة مميزة على البطولة.

وفي ملاعب أكاديمية أسباير، التي تستضيف مواجهات المسابقة، تتواصل الفعاليات المصاحبة للمباريات، إذ تجتمع العائلات في أجواء احتفالية مليئة بالحماس والموسيقى والتفاعل مع المنتخبات المشاركة، في الوقت الذي تحوّلت فيه مدرجات البطولة إلى لوحة عالمية مصغّرة، تُرفع فيها الأعلام، وتعلو الهتافات بلغات متعددة، في مشهد يجمع بين المنافسة و"الفُرجة" العائلية.

ولم تقتصر الأجواء على التشجيع فقط، بل امتدت إلى مناطق المشجعين المحيطة بالملاعب، حيث الأنشطة الترفيهية المختلفة، إضافة إلى العروض الفنية والموسيقية، التي تنظَّم قبل وبعد المباريات، ما جعل البطولة تجربة رياضية وإنسانية متكاملة. ومع اقتراب ختام دور المجموعات، يتواصل الزخم الجماهيري بحضور متزايد من الجاليات العربية والآسيوية والأوروبية، لتؤكد قطر من جديد قدرتها على صناعة أجواء عالمية مميزة، حتى في بطولات الفئات السنية.

وتُقام جميع المواجهات، حتى المباراة النهائية، على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير في مدينة الريان، أما النهائي فمن المقرر أن يُقام على استاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضاً داخل منطقة أسباير، في نسخة استثنائية للبطولة، تشهد مشاركة 48 منتخباً، لأول مرة في تاريخها، وشاركت فيها عدة منتخبات عربية، وستستمر قطر في استضافة مونديال الناشئين في السنوات القادمة (2026، 2027، 2028، 2029).