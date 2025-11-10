أجواء فريدة تميّز مونديال الناشئين في قطر 2025

بعيدا عن الملاعب
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
10 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:27 (توقيت القدس)
أجواء جماهير كأس العالم للناشئين في قطر
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تستمر منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر حتى 27 نوفمبر، وسط أجواء جماهيرية مميزة تعكس شغف العائلات بكرة القدم، مع حضور متنوع من مختلف أنحاء العالم.
- تُقام المباريات في ملاعب أكاديمية أسباير، حيث تتواصل الفعاليات المصاحبة في أجواء احتفالية تجمع بين المنافسة والتفاعل العائلي، مع عروض فنية وموسيقية تزيد من حماس الجماهير.
- تشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وتُقام المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي، مع تأكيد قطر على قدرتها في تنظيم بطولات عالمية مميزة.

تتواصل منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر والتي من المقرر استمرارها حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط أجواء جماهيرية رائعة، تعكس شغف العائلات بكرة القدم، وسط حضور جماهيري متنوع من مختلف أنحاء العالم، أضفى لمسة مميزة على البطولة.

وفي ملاعب أكاديمية أسباير، التي تستضيف مواجهات المسابقة، تتواصل الفعاليات المصاحبة للمباريات، إذ تجتمع العائلات في أجواء احتفالية مليئة بالحماس والموسيقى والتفاعل مع المنتخبات المشاركة، في الوقت الذي تحوّلت فيه مدرجات البطولة إلى لوحة عالمية مصغّرة، تُرفع فيها الأعلام، وتعلو الهتافات بلغات متعددة، في مشهد يجمع بين المنافسة و"الفُرجة" العائلية.

ولم تقتصر الأجواء على التشجيع فقط، بل امتدت إلى مناطق المشجعين المحيطة بالملاعب، حيث الأنشطة الترفيهية المختلفة، إضافة إلى العروض الفنية والموسيقية، التي تنظَّم قبل وبعد المباريات، ما جعل البطولة تجربة رياضية وإنسانية متكاملة. ومع اقتراب ختام دور المجموعات، يتواصل الزخم الجماهيري بحضور متزايد من الجاليات العربية والآسيوية والأوروبية، لتؤكد قطر من جديد قدرتها على صناعة أجواء عالمية مميزة، حتى في بطولات الفئات السنية.

مشجعو لمنتخب قطر في مدرجات ملعب في أسباير، 3 نوفمبر 2025 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

مونديال الناشئين.. مشجعون يتوقعون وصول منتخب عربي إلى المربع الذهبي

وتُقام جميع المواجهات، حتى المباراة النهائية، على ثمانية ملاعب ضمن مجمع أسباير في مدينة الريان، أما النهائي فمن المقرر أن يُقام على استاد خليفة الدولي، الذي يقع أيضاً داخل منطقة أسباير، في نسخة استثنائية للبطولة، تشهد مشاركة 48 منتخباً، لأول مرة في تاريخها، وشاركت فيها عدة منتخبات عربية، وستستمر قطر في استضافة مونديال الناشئين في السنوات القادمة (2026، 2027، 2028، 2029).

دلالات

ذات صلة

تشهد بطولة مونديال الناشئين حضوراً مُميزاً للصغار (Getty)

رياضة

مونديال الناشئين 2025 في قطر... إلهام للصغار من أجل مستقبل واعد

جذبت مباريات بطولة مونديال تحت 17 سنة، المقامة حالياً في قطر، اهتماماً كبيراً من الصغار والمشجعين الناشئين من مختلف أنحاء العالم، الذين عبروا عن سعادتهم

ظهر سيباستيان سوريا في المدرجات لدعم العنابي في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

سيباستيان سوريا يدعم مستقبل الكرة القطرية في مونديال الناشئين

حرص نجم منتخب "العنابي" ونادي قطر سيباستيان سوريا (42 عاماً) على تقديم دعمه الكامل لصغار "الأدعم"، الذين تعادلوا سلبياً في المواجهة أمام بوليفيا.

رفع المنتخب القطري رصيده إلى نقطتين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

جماهير "العنابي" تتحسر على فوزٍ ضائع: كان بالإمكان أفضل مما كان

عبّر عدد من مشجعي منتخب قطر عن حزنهم بعد تعادل منتخب الناشئين تحت 17 عاماً مع نظيره البوليفي، وهي نتيجة قلّصت من فرص "العنابي" في التأهل للدور الثاني.

تحدث المدرب ماهر إسماعيل عن مونديال الناشئين في قطر (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)

رياضة

ماهر إسماعيل: مونديال الناشئين في قطر يزخر بالمواهب

تحدث مدرب الفئات السنية في نادي الشحانية القطري، الأردني ماهر إسماعيل (46 عاماً) في حواره مع "العربي الجديد"، عن بطولة كأس العالم للناشئين.

المساهمون
المزيد في رياضة
يراقب فلاديمير بيتكوفيتش وضع اللاعب قبال (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

قبال يثير قلقاً في باريس وبيتكوفيتش يترقب تألقه مع الجزائر

البنزرتي منح الفرصة إلى عديد المدربين (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

البنزرتي يفشل في كسر "نحس" مساعديه السابقين عقب التعادل مع الترجي

سينر وألكاراز في ملعب أي أن بي أرينا، 18 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

البطولة الختامية: سينر للدفاع عن لقبه وألكاراز في المرصاد