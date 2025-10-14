أجمل أهداف تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

- شهدت تصفيات كأس العالم 2026 لحظات طريفة ومثيرة، منها اقتحام فأر لملعب مباراة ويلز وبلجيكا، حيث واصل المنتخب البلجيكي تألقه بقيادة كيفين دي بروين وفاز بأربعة أهداف مقابل اثنين. - تألق مهاجم كازاخستان محمد دين كرمان بهدف مقصي رائع ضد مقدونيا، بينما ردّ إنيس باردهي بهدف التعادل، مما أضفى نكهة خاصة من المهارات الفردية على التصفيات. - لم تخلُ التصفيات من المفاجآت، حيث تعثّر المنتخب الفرنسي بالتعادل مع أيسلندا، وخسر المنتخب السويدي أمام كوسوفو، مما أبرز صعوبة التنبؤ بنتائج التصفيات الأوروبية.

شهدت مباريات تصفيات كأس العالم 2026 مواقف متباينة بين الغرابة والتميّز في الملاعب الأوروبية، وبين تسجيل أهداف رائعة في ملعب توشي برويسكي بمقدونيا، وإهدار فرص غريبة من مهاجم بوروسيا دورتموند كريم أديمي (23 عاماً)، خطفت الأنظار لقطة غير متوقعة تماماً، حين اقتحم فأر أرضية الميدان خلال المواجهة بين ويلز وبلجيكا.

وأوقف فأر مجريات مباراة ويلز وبلجيكا لثوانٍ معدودة، بعد أن اقتحم أرضية الميدان بشكل مفاجئ، ما أثار دهشة اللاعبين والجماهير. وسارع الويلزي برينان جونسون إلى إخراجه من الملعب وسط موجة من الضحك والتصفيق في المدرجات، في لقطة طريفة خففت من توتر اللقاء.

ورغم الحادثة الغريبة، واصل المنتخب البلجيكي تفوقه الواضح، وفرض سيطرته بفضل تألق نجم خط الوسط كيفين دي بروين الذي قاد فريقه إلى فوز مستحق بأربعة أهداف مقابل اثنين، بعد أن سجل هدفين وصنع الفارق بأدائه المذهل.

A rat managed to sneak its way onto the field at Cardiff City Stadium 🐀🤣



↳ European Qualifiers™. Every Match. Live & Exclusive on Football's New Home, Stan Sport.#StanSportAU #WCQ pic.twitter.com/uwKeUlPWxg — Stan Sport Football (@StanSportFC) October 13, 2025

وفي مباراة تألّقت فيها الأهداف الجميلة، خطف مهاجم كازاخستان محمد دين كرمان الأنظار بتسجيله هدفاً مذهلاً في شباك مقدونيا. واستغل كرمان ارتباك مدافعي الفريق المضيف، وحوّل كرة عالية بضربة مقصية رائعة استقرت في الشباك، ليشعل مدرجات الملعب إعجاباً. وردّ إنيس باردهي سريعاً بهدف التعادل، بعدما نفّذ مخالفة مباشرة قوية من مسافة بعيدة، عجز الحارس الكازاخي عن التصدي لها، لتتحول المباراة إلى استعراض فني بين الإبداع الفردي والإصرار الجماعي.

🚨GOAL! Enis Bardhi 74'



World Cup Qualification | 🏆 North Macedonia 1-1 Kazakhstanpic.twitter.com/OAze8iARHX — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 13, 2025

وأهدر مهاجم بوروسيا دورتموند كريم أديمي فرصة ثمينة لتعزيز تقدّم المنتخب الألماني في مواجهته أمام مضيفه أيرلندا الشمالية، وسط حضور جماهيري غفير. وانفرد أديمي بالحارس بايلي بيكوك فاريل بعد أن تخلّص بذكاء من الرقابة، لكنه سدد الكرة بغرابة خارج المرمى، لتضيع فرصة محققة لهز الشباك. ولحسن حظ المهاجم الشاب، عوّض زميله لاعب نيوكاسل نيكلاس فولكروغ الموقف بتسجيله هدف الفوز الذي منح "المانشافت" ثلاث نقاط ثمينة، أنعشت آماله في مواصلة الصدارة بثبات.

Karim Adeyemi misses this huge chance! pic.twitter.com/3tniNzYw1M — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 13, 2025

وسجّلت التصفيات مفاجآت غير متوقعة قلبت موازين الجولة، إذ تعثّر المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأيسلندي بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليتأجل بذلك حسم تأهله لمونديال 2026، رغم أفضليته في السيطرة والاستحواذ. وأهدر "الديوك" فرصاً عديدة كانت كفيلة بمنحهم الفوز، قبل أن يخطف الأيسلنديون تعادلاً بطعم الانتصار. كما تلقّى المنتخب السويدي صدمة قوية بخسارته المفاجئة أمام كوسوفو بهدف من دون رد، في نتيجة اعتُبرت من أبرز مفاجآت التصفيات، بعدما فشل لاعبو السويد في استثمار فرصهم أمام مرمى منافس أظهر صلابة وتنظيماً دفاعياً لافتاً.

وهكذا، اختتمت مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على وقع الإثارة والمفاجآت، بين لقطات طريفة وأهداف خيالية وسيناريوهات لم تكن في الحسبان. فقد امتزجت المتعة بالدهشة، من فأرٍ اقتحم الملعب في مواجهة بلجيكا وويلز، إلى تسديدةٍ مقصّية هزّت شباك مقدونيا، مروراً بفرص ضائعة وأحلامٍ مؤجلة لمنتخبات كبرى كفرنسا والسويد، مشاهد أكّدت مجدداً أنّ التصفيات الأوروبية لا تعرف التوقّعات، وأن طريق التأهل لمونديال 2026 ما زال مفتوحاً على كل الاحتمالات.