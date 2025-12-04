أثينا تسلم الشعلة الأولمبية الشتوية لإيطاليا قبل 63 يوماً

- اختتمت الشعلة الأولمبية جولتها في اليونان بحفل رسمي في ملعب باناتينايكو بأثينا، حيث سُلِّمَت لإيطاليا، الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو-كورتينا 2026"، وسط إلغاء الفقرات الفنية بسبب الأحوال الجوية المتوقعة. - شارك أبطال رياضيون بارزون في حفل التسليم، حيث حملها المصارع اليوناني يورغوس كويومتسيديس، وانتقلت إلى لاعبة التنس الإيطالية ياسمين باوليني، ثم إلى الدراج فيليبو جانا. - ستبدأ الشعلة رحلتها عبر 110 مقاطعات في إيطاليا، لتصل إلى ملعب سان سيرو في ميلانو في فبراير المقبل، حيث يعد المنظمون بتجربة استثنائية ومبهرة للجماهير.

اختتمت الشعلة الأولمبية جولتها في اليونان، اليوم الخميس، بحفل رسمي في ملعب باناتينايكو التاريخي بالعاصمة أثينا، حيث سُلِّمَت لإيطاليا، الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو-كورتينا 2026".

واقتصر حفل تسليم الشعلة الأولمبية الشتوية على التسليم الرسمي للشعلة من اللجنة الأولمبية اليونانية، بعد إلغاء الفقرات الفنية بسبب الأحوال الجوية المتوقعة، التي من المتوقع أن تضرب المنطقة خلال الساعات المقبلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي". وشهد حفل تسليم الشعلة الأولمبية الشتوية مشاركة أبطال رياضيين بارزين، فقد حملها المصارع اليوناني، يورغوس كويومتسيديس (بطل العالم 2025) داخل الملعب، وانتقلت إلى يد لاعبة التنس الإيطالية، ياسمين باوليني (بطلة زوجي باريس 2024)، التي سلمتها للدراج فيليبو جانا (بطل دورة أولمبياد طوكيو 2020).

وأوقدت لاعبة كرة الماء اليونانية، إيليني كسيناكي، المشعل الرئيس، فيما أكد رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية، إيسيدوروس كوفيلوس، أن الشعلة الأولمبية الشتوية "أضاءت الوجوه والذكريات والأحلام"، فيما وصف رئيس اللجنة المنظمة الإيطالية، جيوفاني مالاغو، اليوم بأنه "سحري" لعودة الشعلة إلى إيطاليا لأول مرة منذ 20 عاماً.

وستبدأ الشعلة الأولمبية الشتوية الآن رحلة عبر 110 مقاطعات في إيطاليا، لتصل إلى ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو في السادس من شهر فبراير/ شباط المقبل، إذ سيُقام حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، التي تترقب الجماهير انطلاقها، بعدما وعدت إيطاليا بأن تلك النسخة ستكون استثنائية ومبهرة، وتجربة لن تنساها الجماهير الرياضية، التي تنوي السفر إلى الدولة الأوروبية.