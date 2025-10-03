أتلتيك بلباو يدعم فلسطين ويُطالب بوقف الإبادة في غزة

- أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني عن دعمه لفلسطين وقطاع غزة، حيث سيقيم مراسم خاصة لأحد اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك، تعبيراً عن التضامن في ظل الحرب المستمرة. - نشر النادي رسالة عبر حسابه في "إكس" تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية، مشيراً إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين وممثلي وكالة أونروا في ملعب سان ماميس قبل مباراة ضد ريال مايوركا. - تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لنادٍ إسباني لدعم فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعم جماهيري كبير ومطالبات بإقصاء إسرائيل من البطولات العالمية.

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني خطوة إنسانية مُميزة تجاه فلسطين وقطاع غزة، إذ نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع إكس داعياً فيها إلى التضامن مع القضية، وأنه سيُقيم مراسم خاصة لأحد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في إقليم الباسك، تعبيراً عن الدعم في ظل حرب الإبادة المُستمرة في القطاع.

ونشر نادي أتلتيك بلباو الإسباني عبر حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة، رسالة ذكر فيها: "أتلتيك مع فلسطين، أوقفوا الإبادة الجماعية. هوني تلجية وهي سفيرة نادي أتلتيك بلباو، ومجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك، وممثلون عن وكالة أونروا، سيتلقون الدعم في ملعب سان ماميس قبل مباراة غد السبت ضد نادي ريال مايوركا".

وتُعد هذه أول خطوة رسمية من نادٍ إسباني لدعم فلسطين وقطاع غزة عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سبق أن تصرفت جماهير كرة القدم في إسبانيا بعفوية تجاه القضية الفلسطينية ودعمت قطاع غزة في ظل حرب الإبادة المُستمرة، حيثُ رفع المشجعون أعلام فلسطين في المدرجات ولافتات كُتب عليها رسائل دعم لقطاع غزة والفلسطينيين.

وتشهد ساحة كرة القدم حالياً ثورة ضد إسرائيل، ولا سيما على صعيد الدعم الجماهيري الكبير لفلسطين وقطاع غزة، وكذلك بعض التحركات من الاتحادات الكروية والمنظمات الحقوقية الداعمة لفلسطين، والتي وصلت إلى حد مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإقصاء إسرائيل من البطولات العالمية لكرة القدم خصوصاً من بطولة كأس العالم، في حال نجح المنتخب الإسرائيلي في التأهل المباشر من دور المجموعات.