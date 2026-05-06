- أثارت قرارات الحكم دانيال سيبرت جدلاً في مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد، خاصة بعدم احتساب ركلة جزاء لأرسنال في الدقيقة 34، حيث أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم بعدم وجود مخالفة. - في الدقيقة 51، طالب لاعبو أتلتيكو بركلة جزاء بعد منافسة بين سيميوني ودوس سانتوس، لكن الشريف أكد صحة قرار الحكم باحتساب ركلة ركنية. - في الدقيقة 55، لم تُحتسب ركلة جزاء لأتلتيكو بعد تدخل بوبيل، وأكد الشريف صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

شهدت المواجهة التي جمعت بين أرسنال وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم الألماني، دانيال سيبرت.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول سبب عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة أرسنال في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بقوله: "هجمة لمصلحة الفريق الإنكليزي، وتحرك لياندرو تروسار بالكرة على حدود الداخلية لمنطقة جزاء نادي أتلتيكو مدريد، حيث لاحقه منافسه أنطوان غريزمان".

وتابع: "قام لياندرو تروسار بالتحرك مع الكرة، عبر تغيير مساره إلى أمام حركة أنطوان غريزمان، حتى يحاول الاحتكاك بمهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل الحصول على ركلة الجزاء، وقام بالتباطؤ بعدما غير مساره مع الكرة، دون أي مخالفة من الفرنسي، الذي لامست يده اليسرى ظهر خصمه دون أن تدفعه، لتبقى الهجمة مع أرسنال، وذهبت نحو ديكلان رايس، الذي سدد الكرة عند قوس منطقة جزاء، لتصطدم الكرة بأعلى ذراع دافيد هانكو، الذي كانت يده ملاصقة تماماً للجسم ولم تكن هناك أي حركة إضافية لمنع الكرة أو إيقافها، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء ضد غريزمان، وبالتأكيد تم التحقق من حجرة الفار حول ما حدث، فكان القرار النهائي صحيحاً باحتساب ركلة ركنية لمصلحة الفريق الإنكليزي لعدم وجود ركلة جزاء له".

وعن مُطالبة نجوم أتلتيكو مدريد بركلة جزاء في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني، أضاف الشريف: "رفعت كرة طويلة خلف مدافعي أرسنال نحو جوليانو سيميوني، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، بسبب وجود تغطية من آخر ثاني مدافع، وهو غابرييل دوس سانتوس، والكرة بعدما لعبت اصطدمت بالأرض وارتقى إليها وليم صليبا، الذي حاول تحويل الكرة إلى حارس المرمى، لكنها جاءت قصيرة، ليتابع مهاجم الروخيبلانكوس محاولة السيطرة على الكرة".

وأردف: "استطاع جوليانو سيميوني المرور من الحارس، ليواصل محاولته حتى يلعب الكرة، لكن كانت منافسة حادة من غابرييل دوس سانتوس، الذي لم يقم بأي عملية مسك باستخدام يده اليسرى أو عرقلة خصمه، حيث استطاع مهاجم أتلتيكو مدريد لعب الكرة بمشط قدمه اليمنى، لتلامس رأس القدم اليمنى لمدافع أرسنال، وحاول الاثنان الوصول إلى الكرة، التي ذهبت إلى ركلة ركنية لمصلحة الفريق الإسباني، وقرار الحكم النهائي كان صحيحاً بعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة كتيبة المدرب دييغو سيميوني".

وحول عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "استحوذ مارك بوبيل على الكرة، وتقدم لحدود منطقة الجزاء، وقام بتمريرها إلى غريزمان، الذي دخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس أرسنال، ليتحرك إليها غابرييل، الذي استطاع قطع الكرة بقدمه وساقه اليسرى في الهواء، لكن مارك بوبيل قفز في الهواء بكلتا قدميه، وأصاب أسفل الساق اليسرى لمدافع أرسنال، الذي سقط على الأرض".

وختم الشريف حديثه: "وصلت الكرة إلى أنطوان غريزمان، الموجود داخل منطقة الجزاء، وحاول السيطرة على الكرة والمرور، لكن ريكاردو كالافيوري قام باستخدام أسفل قدمه اليسرى على وجه القدم اليسرى للفرنسي، الذي سقط مصاباً داخل منطقة الجزاء، والحكم سبق أن أطلق صافرته على المخالفة الأولى، التي ارتكبها مارك بوبيل على مدافع أرسنال، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء لمصلحة أتلتيكو مدريد، لأن قرار الحكم النهائي كان صحيحاً".