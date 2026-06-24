أتلتيكو ينتفض ضد برشلونة: اللجوء إلى فيفا دفاعاً عن مصالح النادي

- انتفضت إدارة أتلتيكو مدريد ضد تصريحات جوليان ألفاريز برغبته في الانتقال إلى برشلونة، وقررت تقديم شكوى للفيفا بسبب التفاوض مع اللاعب أثناء سريان عقده. - أكد أتلتيكو مدريد أن ألفاريز مرتبط بعقد حتى 2030، ورفض تصريحات اللاعب بعد مباراة الأرجنتين في كأس العالم 2026، معتبرًا أنها أفسدت الاحتفالات. - شدد النادي على عدم التنازل عن حقوقه، مطالبًا بدفع 500 مليون يورو كشرط جزائي لأي انتقال، بعد تألق ألفاريز بتسجيله 49 هدفًا في 106 مباريات.

انتفضت إدارة نادي أتلتيكو مدريد ضد التصريحات التي أطلقها النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي طالب بشكل علني بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية إلى برشلونة الإسباني، رغم المطالب المالية الموضوعة في الشرط الجزائي بعقده مع "الروخيبلانكوس".

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الأربعاء، أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد قررت تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد برشلونة، الذي قام بالتفاوض مع جوليان ألفاريز "أثناء سريان عقده خلال الفترة المحمية"، لأن المسؤولية، وفق الرئيس التنفيذي لـ"الروخيبلانكوس جيل مارين، هي: "الدفاع عن مصالح الفريق".

ورفض نادي أتلتيكو مدريد تصريحات النجم الأرجنتيني، بعدما أكد أن جوليان ألفاريز لديه عقد مع "الروخيبلانكوس" حتى الثلاثين من شهر يونيو/حزيران 2030، معتبراً أن الحديث أمام وسائل الإعلام عقب نهاية المواجهة التي خاضها ضد النمسا في كأس العالم 2026، غير "مناسبة نهائياً، وأفسدت احتفالات الأرجنتين بعد حسم التأهل إلى دور الـ32".

ويعتبر أتلتيكو مدريد أنه يمتلك حُلمه وليس النجم الأرجنتيني وحده، وموقف الإدارة واضح وصريح، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التنازل عن حقوق "الروخيبلانكوس"، مُشدداً في الوقت نفسه على أن برشلونة لا يحترم الفريق، ويعتقد أن النادي عبارة عن مجرد "أغبياء" وضعفاء، والتصرفات التي قاموا بها، من خلال التفاوض مع لاعب أثناء الفترة المحمية، يُعاقب عليها الاتحاد الدولي، لأن جوليان ألفاريز لديه عقد حتى عام 2030.

ويرفض أتلتيكو مدريد فكرة التخلي عن جوليان ألفاريز من دون الجلوس في مفاوضات مباشرة، وقيام من يرغب بضمه إلى صفوفه بدفع 500 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده، الذي يستمر حتى عام 2030، وإلا فإن مسيرته مع "الروخيبلانكوس" مستمرة، بعدما خطف الأنظار إليه في الموسمين الماضيين عقب قيامه بتسجيل 49 هدفاً في 106 مواجهات بجميع البطولات.