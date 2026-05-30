- أتلتيكو مدريد نفى تلقيه عروضاً من برشلونة لضم جوليان ألفاريز، مؤكداً أن اللاعب ليس للبيع وعقده يمتد حتى 2030 بشرط جزائي 500 مليون يورو. - استخدم أتلتيكو حساباته على مواقع التواصل لنشر عروض تخيلية لنجوم برشلونة بأسلوب ساخر، مما يعكس استهزاءه بالشائعات. - استمر النادي في نشر منشورات ساخرة، مختتماً بتعليق موجه لمدير برشلونة الرياضي، نافياً وجود نية لتقديم عرض، مما يعكس الطابع الفكاهي لردود النادي.

اختار أتلتيكو مدريد التعامل بسخرية مع قضية اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز (26 عاماً)، وما تم تداوله حول وجود عروض مزعومة من النادي الكتالوني لضمه، وهي معلومات نفى النادي المدريدي تلقيها بشكل قاطع، في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم الجمعة، مؤكداً أنه لم يصله أي عرض رسمي بخصوص المهاجم الأرجنتيني.

وأضاف أتلتيكو أن ألفاريز ليس معروضاً للبيع، مشيراً إلى أن عقده يمتد حتى عام 2030، وأن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 500 مليون يورو، في تأكيد واضح لتمسكه الكبير باللاعب وعدم وجود نية للتفريط فيه. وفي إطار الرد على ما اعتبره النادي "ضجة إعلامية" حول الصفقة، لجأ أتلتيكو مدريد إلى أسلوب ساخر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد استخدام نمط منشورات مشابهة لتلك التي ينشرها الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، المعروف بتغطية سوق الانتقالات، والذي كان قد أشار إلى وجود عرض من برشلونة بقيمة 100 مليون يورو تم رفضه، وهي معلومات ينفيها أتلتيكو بشكل كامل.

وفي هذا السياق، نشر النادي المدريدي "عرضاً تخيلياً"، يضم ثلاثة من أبرز نجوم برشلونة، وهم لامين يامال ورافينيا وبيدري، مستخدماً أسلوب "هير وي غو" الشهير (عبارة شهيرة تُستخدم في أخبار وانتقالات كرة القدم)، حيث تضمن العرض تفاصيل ساخرة مثل إرسال فاكس رسمي إلى برشلونة يتضمن تذاكر لحفل موسيقي للفنان باد باني، واشتراك سنوي في صحيفة "أي بي سي" الإسبانية، إضافة إلى كيس من رقائق البطاطس، مع الإشارة إلى انتظار الرد لإكمال الإعلان الرسمي للصفقة.

واختتم أتلتيكو الرسالة بتعليق مثير للجدل، أكد فيه أنه لا ينبغي تصديق كل ما يتم تداوله من أخبار، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببرشلونة، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله يمكن التلاعب به بسهولة في العصر الحالي، وأن بعض الأخبار لا تعكس الواقع الحقيقي. ولم تتوقف السلسلة الساخرة عند هذا الحد، إذ واصل النادي منشوراته بطابع فكاهي، حيث أشار في تعليق آخر إلى "نفاد التذاكر" في العرض الموجه لبيدري، قبل أن يضيف تحسينات على العرض في محاولة لاستكمال السخرية من الفكرة.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

كما نشر أتلتيكو عرضاً آخر أكثر طرافة، تضمن الإشارة إلى صفقة تبادلية رمزية تشمل لاعبين خياليين، في استحضار لمواقف سابقة طريفة مرتبطة بالنادي، مع استمرار الطابع الساخر في كامل الرسائل المتبادلة. وفي ختام سلسلة المنشورات، وجّه أتلتيكو مدريد تعليقاً ساخراً إلى المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، نافياً بشكل قاطع وجود أي نية لتقديم عرض له من أجل الانضمام إلى الجهاز الكشفي للنادي، في استمرار لحالة السخرية التي رافقت ردود النادي على الجدل الدائر حول صفقة ألفاريز.