- يواجه أتلتيكو مدريد خطر غياب ثمانية لاعبين، بينهم جوليان سيميوني وماركوس يورينتي، عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال إذا تلقوا بطاقات صفراء في إياب دور الـ16 ضد توتنهام، مما يضع الفريق تحت ضغط كبير لتجنب الإنذارات. - برشلونة أيضاً مهدد بفقدان أربعة لاعبين، منهم لامين جمال وفيرمين لوبيز، في حال حصولهم على بطاقات صفراء في مواجهة نيوكاسل، مما يزيد من الضغط على اللاعبين لتجنب الغياب عن ربع النهائي. - كلا الفريقين يواجهان تحديات كبيرة في الحفاظ على تشكيلتهما الأساسية في حال التأهل، خاصة مع احتمالية مواجهة بعضهما البعض في الدور المقبل.

يواجه ناديا أتلتيكو مدريد وبرشلونة خطر خسارة عدد من النجوم ضمن التشكيلة الأساسية في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في حال التأهل رسمياً، وذلك عندما يخوض الفريقان مواجهتين حاسمتين في دور الـ16 أمام كل من نيوكاسل يونايتد وتوتنهام الإنكليزيَّين.

بدايةً من أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يتقدم على توتنهام الإنكليزي بنتيجة كبيرة (5-2) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويخوض مواجهة الإياب في ملعب توتنهام، الأربعاء، وفي وقت يصل إلى المواجهة بنتيجة مريحة جداً بفارق أهداف كبير، إلا أنه على فريق الروخيبلانكوس الحذر من تلقي عدة لاعبين بطاقة صفراء، من أجل تجنب الغياب عن ذهاب الدور ربع النهائي التي من الممكن أن تكون بنسبة كبيرة في مواجهة نادي برشلونة الإسباني.

ويواجه ثمانية لاعبين من أتلتيكو مدريد خطر الغياب عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال الحصول على بطاقة صفراء أمام توتنهام في مواجهة الإياب، وهم النجوم جوليان سيميوني وماركوس يورينتي ومارك بوبيل وروبن لو نورمان وكليمان لينغليه وتياغو ألمادا وبابلو باريوس، والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أيضاً، وعادةً ما يُشرك المدرب أربعة لاعبين من القائمة المذكورة في التشكيلة الأساسية، أبرزهم جوليان سيميوني وماركوس يورينتي ومارك بوبيل وروبن لو نورمان.

في المقابل، فإن نادي برشلونة مُهدد أيضاً بخسارة أربعة نجوم في حال تلقيهم بطاقة صفراء في مواجهة الإياب أمام نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، هم لامين جمال، فيرمين لوبيز، جيرارد مارتين، وكاسادو، وهو الأمر الذي سيضع على هذه الأسماء التي سيشارك منها اثنان على الأقل بشكل أساسي وربما ثلاثة (لامين جمال وفيرمين لوبيز وجيرارد مارتين) ضغطاً كبيراً من أجل تجنب الحصول على إنذار طوال 90 دقيقة، بغية تجنب الغياب عن ذهاب الدور ربع النهائي، خصوصًا في حالة التأهل ومواجهة منافس قوي وشرس مثل أتلتيكو مدريد.