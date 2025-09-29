أتلتيكو مدريد يواجه خطر العقوبة بسبب جامعي الكرات

- يواجه نادي أتلتيكو مدريد عقوبات محتملة من رابطة الدوري الإسباني بسبب تصرفات جامعي الكرات خلال مباراة الديربي ضد ريال مدريد، حيث اشتكى لاعبو ريال مدريد من عدم حصولهم على الكرات في الوقت المناسب، مما أثر على نسق اللعب. - طُرد مسؤول في أتلتيكو مدريد بسبب تقصيره في التعامل مع الموقف، ويواجه خطر الإيقاف لثلاث مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، وفقًا للمادة 107 التي تتعامل مع الإخلال الخطير في المباريات. - تعمد جامعو الكرات في ملعب أتلتيكو مدريد تعطيل اللعب برمي كرات إضافية وتشجيع الجماهير على ذلك، مما أثار غضب لاعبي ريال مدريد خلال المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو بخمسة أهداف مقابل اثنين.

يواجه نادي أتلتيكو مدريد خطر العقوبة، من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب تصرفات جامعي الكرات، أثناء مواجهة "الديربي"، الذي حسمته كتيبة المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، بالفوز على الغريم ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، السبت.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، أن الحكم ألبيرولا روخاس طرد مسؤولاً في نادي أتلتيكو مدريد عند الدقيقة الـ90، بسبب تقصيره في عمله، عندما رفض التدخل، من أجل جعل جامعي الكُرات يقومون بعملهم الصحيح، خاصة أن نجوم ريال مدريد اشتكوا من عدم حصولهم على الكرات في الوقت المناسب، ما أثر على نسق اللعب.

وتابعت أن مسؤول نادي أتلتيكو مدريد يواجه خطر الإيقاف لمدة ثلاث مواجهات في الدوري الإسباني، لأن ما قام به يُعد من الحوادث الخطيرة بموجب المادة 107، التي تتعامل مع الإخلال الخطير في المواجهة، بالإضافة إلى قيام رابطة "الليغا" بفرض غرامة مالية ضخمة، والتلويح بإغلاق الملعب، لأن القانون ينص على: "إلقاء عدة كرات أو أي جسم آخر على أرض الملعب من المدرجات سيعتبر مخالفة خطيرة، ويُعاقب عليها بغرامة تصل إلى 3000 يورو، وتحذير بالإغلاق، بغض النظر عما إذا كان اللعب متوقفاً أم لا".

وأوضحت أن القانون يتضمن أيضاً: "عند ارتكاب أي لاعب أو أي من أعضاء دكة البدلاء للرمية المذكورة في الفقرة السابقة، مرة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى فرض العقوبة أو العقوبات المذكورة في القسم الأول من هذه المادة على النادي، تُعتبر المخالفة سلوكاً غير صحيح، ويترتب عليها الطرد المباشر من أرضية الملعب للشخص الذي ارتكبها، وفرض الإيقاف لثلاث مباريات. وإذا لم يتمكن الحكم من تحديد هوية الجاني مباشرةً، يُطرد من الملعب المدرب الأساسي للفريق الذي ينتمي إليه الجاني، لارتكابه سلوكاً غير صحيح، ويُعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات على الأقل".

وختمت الصحيفة تقريرها أن جامعي الكرات في ملعب أتلتيكو مدريد تعمدوا، خلال مواجهة "الديربي"، رمي أكثر من كرة في الملعب، من أجل تعطيل اللعب، بالإضافة إلى قيام بعضهم بتشجيع الجماهير على إلقاء الكرات، أثناء هجمات ريال مدريد، فيما قام بعضهم برفض إعطاء الكرات إلى لاعبي الفريق الملكي، الذين عبروا عن غضبهم، مما حدث في اللقاء الذي تجرعوا فيه مرارة الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدفين.